La Fête des lettres et des mots revient en force

Spectacles, bricolages, jeux, ateliers pour favoriser le développement de la motricité, coin lecture avec animation, mascottes, la Fête des lettres et des mots de Mercier-Est offrira plusieurs activités aux parents et enfants âgés de 0 à 5 ans.

«La fête met de l’avant la lecture et les mots sous un angle de plaisir. Elle s’inscrit dans une démarche préparatoire à l’école pour les tout-petits et c’est selon nous une magnifique façon de s’amuser en famille», de souligner Ganaëlle Roberge, intervenante en éveil à la lecture et au langage à la Maison des familles de Mercier-Est.

Chaque année, l’événement qui en sera à sa neuvième mouture est très couru. Il attire environ 150 enfants.

En plus d’être une occasion de faire la promotion de l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les tout-petits, en les familiarisant avec le monde des livres, il favorise la maturité scolaire en vue de l’entrée à l’école des enfants.

La Fête des lettres et des mots se tiendra le 1er mai, de 9h à 12h, à la bibliothèque Mercier (8105, rue Hochelaga). Les activités sont gratuites et l’entrée est libre.