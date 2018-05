Vincent Girard portera les couleurs du PLQ dans Bourget

À l’approche des élections provinciales, qui se tiendront en octobre prochain, le Parti libéral du Québec (PLQ) a choisi son candidat pour la circonscription de Bourget: Vincent Girard, un père de famille de deux jeunes enfants.

Président de l’Association libérale de Bourget depuis près d’un an, M. Girard en sera toutefois à ses premiers pas à titre de candidat.

«Je souhaite représenter les gens de Bourget afin d’améliorer le sort des familles monoparentales, des jeunes familles nouvellement installées, des jeunes professionnels qui entament leur vie d’adulte et des aînés qui aspirent à évoluer dans un environnement urbain dynamique, inspirant, solidaire et sécuritaire», souligne le père de famille de deux jeunes enfants.

Le résident de l’est de Montréal se décrit comme quelqu’un près des gens pour qui les valeurs familiales, d’entraide et de solidarité sont très importantes.

Au cours des prochaines semaines et mois, il a l’intention d’être omniprésent sur le terrain et de partir à la rencontre des citoyens et organismes de la circonscription. Il veut sonder les gens pour ensuite bien établir les priorités qui répondront à leurs besoins.

«J’ai choisi de me présenter dans Bourget car pour moi le concept de château fort n’existe pas et que c’est une circonscription où règne un esprit d’entraide et de communauté forts. Ça me rejoint et m’interpelle. Je veux être la voix de ces citoyens», d’ajouter M. Girard.

Jusqu’à présent, la lutte dans Bourget se fera à trois candidats. M. Girard se mesurera à Richard Campeau, de la Coalition avenir Québec, et Maka Kotto, du Parti québécois.