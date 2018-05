L’équipe du Grand Défi Pierre Lavoie s’arrête à l’école Saint-Justin

Séance de zumba en compagnie de Josée Lavigueur, présence de la mascotte CUBI et rencontre avec Pierre Lavoie, les élèves de l’école Saint-Justin ont reçu de la belle visite lundi dernier.

L’instigateur du Grand Défi Pierre Lavoie était de passage à l’établissement scolaire de la rue Mousseau pour faire bouger les jeunes, et bien sûr, leur permettre d’amasser des cubes énergie.

Une équipe de Québécor qui participera au Grand Défi a décidé de parrainer l’école. Pour l’occasion, les élèves ont eu droit à une journée entière d’activités physiques.

La cour a notamment été aménagée en terrain de jeux avec des structures gonflables et des zones de vélos stationnaires, pour permettre aux enfants de lâcher leur fou et leur trop-plein d’énergie.

«C’est une belle façon de les sensibiliser à l’importance de l’activité physique. Depuis plusieurs semaines, les enseignants leur parlent du Grand Défi et les font bouger. La journée d’activités s’inscrit dans cette vision globale de sensibilisation», explique Christine Forgues, directrice adjointe de l’école Saint-Justin.

Les 650 élèves de l’école ont bénéficié d’une heure et demie d’activités dans les divers modules de jeux. Et ils ne se faisaient pas prier pour participer sous l’œil attentif des enseignants et bénévoles du Grand Défi.

«C’est vraiment le fun», de souligner les élèves avec de larges sourires.