Vibrations et bruit rue Curatteau: les citoyens exigent des mesures correctrices

Las de vivre avec le bruit et les vibrations générés par le passage des camions, des résidents de la rue Curatteau exigent que le ministère des Transports du Québec mette immédiatement en place des mesures correctives pour que les gens retrouvent leur qualité de vie.

Dans la partie sud de la rue Curatteau particulièrement, où les concepteurs du projet d’optimisation de l’autoroute 25 ont omis d’ériger un mur antibruit, le bruit est devenu une épreuve quotidienne.

Les citoyens ont fait part à plusieurs reprises de ce désagrément aux responsables du projet.

Dès 2016, lors d’une marche exploratoire organisée par le maire de l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) de l’époque, Réal Ménard, ils ont revendiqué l’installation d’un mur ou le rehaussement de la butte antibruit, mais sans succès.

L’hiver dernier, les citoyens ont multiplié les plaintes au ministère des Transports relativement au bruit et aux vibrations. Celui-ci a installé des sismographes dans trois résidences de la rue Curatteau pour analyser la situation déplorée par les citoyens.

Résultat: les vibrations causées par la circulation des poids lourds sur l’autoroute 25 et les bretelles sont dans certains cas jusqu’à 10 fois supérieures aux normes établies par la Federal Transit Administration.

Les ingénieurs du Ministère ont souligné dans leur rapport que le mauvais état de la chaussée était en cause. Des fissures majeures sont visibles et des nids-de-poule sont présents dans l’une des voies. L’armature en métal de la dalle de béton ressort à la surface.

Pour corriger la situation, les ingénieurs recommandent de procéder à des réparations en profondeur sur cette portion de l’autoroute 25. Des travaux permettraient de réduire l’intensité des vibrations à un niveau plus acceptable.

Le resurfaçage de la chaussée en direction sud a été réalisé durant la fin de semaine du 19 mai et celui pour la chaussée en direction nord est prévu du 1er au 4 juin prochain, confirme le ministère des Transports.

Des résidents à bout de nerf

Mais pour André Chagnon, qui habite la rue Curatteau, c’est trop peu trop tard. Le retraité lance la serviette.

Il était de ceux qui donnaient la chance au coureur – ministère des Transports -, mais il a vite déchanté. Il a commencé à visiter de nouvelles demeures pour déménager.

«Ça fait six ans que j’habite ici. Le bruit et les vibrations ne sont plus endurables. L’été dernier, je me suis loué un chalet pour pouvoir m’évader à la campagne le plus souvent possible.»

Devant la résidence de M. Chagnon, il n’y a qu’un talus et quelques arbres pour tenter d’amoindrir le bruit. Tout le second étage de sa maison est exposé au bruit.

Même au rez-de-chaussée, lors du passage de Métro Média, on entendait clairement le passage des camions et on en ressentait les vibrations.

«On m’a écrit que les feuilles des arbres servaient à couper le bruit. Peut-être lorsque l’on a une haie d’arbres matures dense, mais pas quand ils sont dispersés ici et là. Et près de six mois par année, les arbres n’ont pas de feuilles», fait remarquer le citoyen.

Les travaux de resurfaçage permettront sans doute d’améliorer la situation temporairement, estime pour sa part le Collectif en environnement de Mercier-Est (CEM-E).

L’organisme souhaite toutefois que des mesures correctrices supplémentaires soient mises en place pour maximiser les résultats, entre autres, en rehaussant la hauteur de la butte au sud de la rue Ontario; en implantant un mur antibruit le long de la rue de Boucherville, de la rue Tellier à la rue Notre-Dame Est; en imposant une limitation de vitesse pour les camions à 30 km/h sur la bretelle et, si nécessaire, sur la voie de droite à la sortie du tunnel; en faisant respecter l’interdiction de camionnage entre 19h et 7h sur les bretelles; en détournant la circulation des poids lourds en direction sud de la rue de Boucherville à la rue des Futailles.

Le CEM-E croit que ces mesures permettraient de redonner aux riverains un minimum de quiétude et qu’elles doivent être impérativement et immédiatement mises en œuvre; les citoyens de la rue Curatteau ayant déjà assez attendu.

Ce mercredi, en soirée, une rencontre est organisée entre le ministère des Transports et les résidents de la rue Curatteau. Des spécialistes en bruit et en vibrations du Ministère seront présents pour répondre aux questions des citoyens et définir les interventions à venir.