Pas de vacances pour la francisation au Carrefour Solidarité Anjou

Le Carrefour Solidarité Anjou demeurera ouvert tout l’été. Les cours de francisation de l’organisme œuvrant au sein de l’intégration des immigrants sur le territoire d’Anjou ne feront pas relâche.

L’arrivée d’immigrants se passe 12 mois par année, convient Gilles Provencher, président du conseil d’administration du Carrefour Solidarité Anjou. Pour s’adapter aux besoins de la clientèle qu’il dessert, l’organisme a donc décidé de poursuivre ses formations durant la saison estivale.

Il espère être en mesure de mettre sur pied sur deux groupes et peut-être même trois. Les gens ont jusqu’au 15 juin pour s’inscrire.

«Les appels ont déjà commencé à entrer. Nous croyons être en mesure de remplir nos groupes de cette première édition estivale. Grâce à un partenariat avec le Carrousel du p’tit monde d’Anjou, les participants peuvent bénéficier gratuitement d’une halte-garderie durant leurs cours, ce qui peut être facilitant pour eux», indique M. Provencher.

L’apprentissage de la langue de la terre d’accueil demeure le nerf de la guerre pour les immigrants. Il fait partie des trois étapes importantes de ce qu’appelle M. Provencher «le savoir quoi faire, le savoir communiquer et l’emploi.»

L’importance de la population immigrante au sein de l’arrondissement est indéniable. Plus d’un résident sur deux est issu directement ou indirectement de l’immigration: 54% des citoyens sont nés à l’étranger ou ont au moins un de leurs deux parents nés à l’extérieur du Canada, selon les données du Recensement de 2016.

On recense 13 955 immigrants parmi les habitants de l’arrondissement. Ceux-ci comptent pour 33% de la population totale.

Depuis un peu plus de 25 ans, le Carrefour Solidarité Anjou leur vient en aide. Outre les cours de francisation, l’organisme leur offre plusieurs services connexes – accompagnement, soutien, information, référence, etc. – tout au long de leurs démarches pour que leur intégration soit des plus harmonieuses.

À la suite du départ du directeur général de l’organisme, divers changements sont en cours au Carrefour Solidarité Anjou. Une occasion pour celui-ci de se recentrer sur sa mission première.

L’objectif demeure de faire de l’intégration harmonieuse des immigrants une priorité, souligne M. Provencher.

Il y a de belles possibilités à saisir pour les nouveaux arrivants qui choisissent Anjou pour s’établir. Nous n’avons pas atteint notre vitesse de croisière. Il y a encore des gens qui ne connaissent pas nos services et nous nous efforçons de répondre à leurs besoins. La session estivale de nos cours de francisation en est un bel exemple, ajoute M. Provencher.

Pour s’inscrire aux cours de francisation du Carrefour Solidarité Anjou, on compose le 514 355-4417.