Plusieurs écoles de Mercier-Est et Mercier-Ouest seront en chantier cet été

Il y aura de l’action dans les écoles de Mercier-Est et Mercier-Ouest, alors que la Commission scolaire de Montréal (CSDM) profitera de la période estivale pour procéder à des travaux dans ses établissements.

Pour faire face au manque d’espace et aux écoles qui débordent, la CSDM installera plusieurs unités modulaires et en agrandira une autre.

Boucher-De La Bruère (trois classes et un local polyvalent), Guillaume-Couture (trois classes modulaires et un local polyvalent), Saint-Justin (cinq classes modulaires et un local polyvalent) et Sainte-Louise-de-Marillac (sept classes modulaires et un local polyvalent) disposeront toutes de locaux supplémentaires à la rentrée 2018-2019.

Les travaux d’agrandissement de huit classes supplémentaires à l’école Saint-François-d’Assise, qui ont été entamés à l’automne 2017, devraient être complétés au printemps 2019. Un investissement de près de 8M$.

En ce qui a trait aux travaux de réfection, ils toucheront principalement les écoles Armand-Lavergne (réfection partielle de la toiture, remplacement de la chaufferie et de la plomberie), Centre Tétreaultville (modernisation des systèmes et éclairage d’urgence) et Louis-Dupire (réfection des panneaux préfabriqués en béton).

D’autres établissements scolaires feront aussi l’objet d’interventions diverses, dont l’école secondaire Édouard-Montpetit (réhabilitation environnementale des sols), Rosalie-Jetté (aménagement d’une cour d’école au coût de 400 000$), Saint-Fabien (aménagement d’un espace de bureau) et l’école de la Lancée (aménagement de laboratoire de science et de technologie).

Dans tous les projets, des mesures sont prévues pour sécuriser les chantiers et les espaces avoisinants, assure la CSDM.

Cette dernière précisant que les travaux sont nécessaires pour offrir aux élèves et au personnel un milieu propice aux apprentissages et à l’enseignement.