Des fruits et légumes frais accessibles à la station de métro Cadillac

Dès cette semaine, les usagers du métro de la station Cadillac pourront se procurer des fruits et légumes frais ainsi que des produits artisanaux sur le site même de la station; le Marché Solidaire Cadillac étant de retour pour une nouvelle saison.

Cette année, la gestion du kiosque sera assurée par le Groupe d’entraide de Mercier-Ouest (GEMO). L’organisme communautaire, qui offre des services d’aide alimentaire, se lance de plain-pied dans cette nouvelle aventure.

«Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur (YQQ) a décidé de se concentrer sur la production dans ses jardins solidaires. Nous prenons donc la relève au chapitre de la gestion. Il était important de pouvoir continuer à offrir des produits frais et locaux, à prix abordables, dans le quartier», de souligner Renée DesRosiers, directrice générale du GEMO, pour justifier la décision de l’organisme.

La directrice du GEMO ne s’en cache pas. Il s’agira d’une belle vitrine pour mieux faire connaître son organisme.

En plus des fruits et légumes de saison, des produits artisanaux – miel, marinade maison, sarrasin, etc. – le GEMO prévoit animer le kiosque en offrant divers ateliers d’éducation culinaire sur place, en organisant des dégustations, en partageant des recettes pour apprêter certains produits moins traditionnels, et plus encore.

Membre de la Corporation des marchés publics de Montréal, le Marché Solidaire Cadillac sera approvisionné en partie par la production des récoltes de YQQ, par des fermiers locaux et par la mise en commun des ressources et contacts des fournisseurs de la Corporation.

Le Marché Solidaire Cadillac a été mis en place il y a trois ans déjà et s’est grandement inspiré des initiatives similaires que l’on retrouve dans plusieurs arrondissements montréalais, souvent à même des stations de métro.

«C’est une formule qui est de plus en plus ancrée dans les habitudes des gens. On sort du métro et on peut se procurer des produits pour le repas du soir. C’est facile et simple», fait remarquer Yann DesRosiers, coordonnateur du projet au sein du GEMO, qui a confiance d’en faire un beau succès.

Le Marché Solidaire Cadillac est ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 19h, jusqu’au 3 novembre prochain.