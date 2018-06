Patio culturel: une nouvelle place publique dans Mercier-Est

L’ancien stationnement de la maison de la culture Mercier, transformé en place publique, devient le Patio culturel Mercier-Est. Tout l’été, des activités culturelles et événements festifs s’y tiendront à l’intention des résidents du quartier.

Cette nouvelle place publique est une initiative issue de la démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) pilotée par Solidarité Mercier-Est, en collaboration avec l’arrondissement et les organismes communautaires du quartier.

Le projet visait à désenclaver le secteur et lui redonner une vocation de vie de quartier, de pôle culturel et a bénéficié d’un investissement de 475 000$ en incluant les aménagements réalisés sur les terrains du Chez-Nous de Mercier-Est et du PITREM (la place des générations).

Le changement est radical.

L’asphalte de l’ancien stationnement de la maison de la culture a fait place à des aménagements comprenant du mobilier urbain de détente, des tables à pique-nique, des chaises longues, un piano public, un revêtement de sol coloré et bien d’autres. Plus de 320 végétaux ont été plantés.

Une petite scène y a été aménagée et le site peut accueillir tout l’équipement technique nécessaire (éclairage et son) à la tenue de spectacles en plein air, de même que des tente et chapiteau lors des animations.

«Les retombées pour le quartier seront importantes au niveau social et culturel, et même économique, puisque les commerçants bénéficieront certainement de l’achalandage qu’amènera ce lieu à vocation culturelle. J’invite les citoyens à s’approprier ce nouvel espace dès maintenant», de déclarer le maire Pierre Lessard-Blais, lors de l’inauguration officielle tenue jeudi dernier.

Des activités pour tous les goûts

Les partenaires du volet animation ont concocté toute une programmation pour divertir tout un chacun.

«Nous voulions que la programmation soit à l’image du lieu: colorée, vivante et dynamique», indique Julie Gauthier, agente culturelle à la maison de la culture Mercier.

Apéro musical, projections de films à la belle étoile, carnaval estival, séances de jeux et bricolages, visites guidées en vélopousse, des activités s’y dérouleront jusqu’au 15 septembre.

En cas de pluie, les activités auront lieu à l’intérieur de la maison de la culture.

Programmation détaillée du Patio culturel Mercier-Est

-Apéro musical le 29 juin, de 17h à 19h. Cocktail servi au son du groupe Tuxedo Swing en prélude au théâtre d’été «Fais-toi une belle vie!»

-Jeux et bricolages les mardis 3, 17, 31 juillet et 14 août, à 14h, pour les enfants de 13 ans et moins accompagnés d’un parent

-Piano picnics les jeudis 5, 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16 août, de 17h à 19h, piano animé par de nouveaux talents dans une ambiance amicale et chaleureuse

-Tétreaultville suspendu le samedi 7 juillet, de 11h à 19h, exposition mobile du musée McCord

-Visites guidées en vélopousse le samedi 7 juillet, de 11h à 19h.

-Bibliotente le lundi 9 juillet, 10h, avec l’heure du conte, lecture libre, animations et plus encore

-Projections de film à la belle étoile les jeudis 12, 26 juillet et 9 août, de 20h à 23h, popcorn gratuit, public de tous âges (apportez vos chaises et couvertures)

-Carnaval estival le samedi 18 août, de 13h à 23h, spectacles, activités et animations.

On retrouve la programmation complète sur le site de l’arrondissement.