Des livres à deux pas de chez soi grâce aux croque-livres

En se promenant dans le Faubourg Contrecoeur vous les aurez peut-être remarqués: deux croque-livres ont été installés et la réponse des familles du quartier a été instantanée.

Le principe du croque-livres est simple. Les gens sont invités à y déposer un livre et à en prendre un. Lorsqu’ils ont terminé leur livre, ils n’ont qu’à le ramener et à en choisir un autre. En fait, c’est une «minibibliothèque» en libre-service, sans carte de membre.

Très rapidement, plusieurs dons ont été faits pour alimenter les deux boîtes de partage de livres en libre-service. La formule semble grandement plaire aux résidents.

«J’ai été surprise, mais très heureuse de l’accueil du projet. C’est déjà un beau succès», souligne fièrement Annie St-Amant, membre du Comité citoyen du Faubourg Contrecoeur.

L’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve a défrayé les coûts pour l’achat des deux croque-livres et c’est un grand-papa qui a monté le tout avec ses petits-enfants.

Pour la peinture, la décoration et la sécurisation des croque-livres, le comité a utilisé les sommes restantes d’un budget provenant de la Caisse Desjardins Anjou-Tétreaultville.

Le premier croque-livres a été installé dans la partie nord du faubourg, soit au coin des rues Anne-Courtemanche et Claude-Masson, près des boîtes aux lettres publiques.

Et le second se trouve plus au sud tout près de l’allée Norman-McLaren, juste à côté d’un banc public.

«C’est vraiment parfait, les gens prennent un bouquin et peuvent ensuite le lire sur le banc. L’endroit est stratégique», fait remarquer Mme St-Amant.

Devant le succès et l’engouement pour les croque-livres, le comité citoyen aimerait bien pouvoir en ajouter deux autres l’an prochain, ce qui permettrait de mieux couvrir le territoire.