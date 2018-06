Travaux majeurs sur Louis-H.-La Fontaine et la rue de Boucherville

Le boulevard Louis-H.-La Fontaine en direction nord, de l’avenue Chénier au boulevard Louis-H.-La Fontaine en direction sud, et la rue de Boucherville, de la place Curatteau à l’avenue Chénier, feront l’objet d’interventions majeures dans le cadre de travaux de voirie, de feux de circulation et d’éclairage.

Le projet représente un investissement d’un peu plus de 4M$. Les travaux consistent en une réfection de la chaussée sur plus de 23 800 mètres carrés, une reconstruction des trottoirs sur 2475 mètres carrés et de l’éclairage sur 42 luminaires, puis la mise aux normes des feux de circulation situés aux intersections des boulevards Louis-H.-La Fontaine et Yves-Prévost, ainsi que des boulevards Louis-H.-La Fontaine et des Roseraies.

Les travaux débuteront en juillet et devraient prendre un an. Dans le cas contraire, l’entrepreneur Eurovia Québec construction inc. s’exposera à une pénalité de 2000$ par jour ouvrable de retard.

Les automobilistes devront être patients. Tout au long des 13 phases du projet, ils devront cohabiter avec des fermetures de tronçons et de voies. La circulation sera assurément plus difficile dans le secteur.