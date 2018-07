Anjou et MHM en mode travaux routiers tout l’été

La saison des travaux estivaux est bel et bien entamée. Les cônes et panneaux de signalisation orange entraînant des entraves à la circulation ou au stationnement sont un peu partout et les arrondissements d’Anjou et Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) n’y font pas exception.

Treize chantiers sont répertoriés sur le site Internet de la Ville de Montréal dans la section Info-Travaux pour l’arrondissement d’Anjou et six d’entre eux sont toujours en activité.

À noter que le site étant en constante évolution, certains chantiers n’y figurent toujours pas bien que les ouvriers soient à l’œuvre sur le terrain.

L’un des chantiers majeurs est celui en cours sur l’avenue des Ormeaux, entre l’avenue Éric et le boulevard Châteauneuf. La circulation y est régulièrement au ralenti durant les heures de pointe.

Plusieurs automobilistes utilisent ce tronçon pour se rendre à l’autoroute 40 ou encore en direction sud pour se rendre dans la partie est de l’arrondissement de MHM.

Les travaux consistent à réhabiliter les conduites d’aqueducs, reconstruire la chaussée, les trottoirs, les massifs de Bell et l’éclairage et se poursuivront jusqu’en septembre prochain.

Dans la première phase des opérations, la fermeture de l’avenue des Ormeaux sera partielle, puis vers la mi-août, elle sera complète.

À quelques coins de rue de là, les employés sont aussi au travail sur l’avenue Saint-Donat, entre l’avenue Chénier et la limite de l’arrondissement angevin.

On y procède à la reconstruction des conduites d’aqueduc et d’égout ainsi qu’à tous les branchements de services.

La réfection complète de la chaussée et des trottoirs est aussi prévue dans le projet qui devrait être complété au mois d’août. L’investissement est de l’ordre de 5M$.

Des interventions de nuit sont aussi prévues ou en cours sur le boulevard Métropolitain en direction ouest, entre les boulevards Roi-René et du Golf pour refaire la chaussée, ainsi qu’en direction est, entre la sortie 83 de l’autoroute 40 et l’avenue Bourget.

Durant les travaux, les fermetures sont complètes et des entraves sont à prévoir sur certaines rues transversales. L’horaire de travail des employés est du dimanche au vendredi, de 22h à 5h; du vendredi au samedi, de 23h à 6h; et du samedi au dimanche, de 23h à 7h.

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve

Du côté de l’arrondissement de MHM, près d’une centaine de chantiers seront réalisés au cours des prochains mois. Tous les districts de l’arrondissement seront touchés.

Réhabilitation de conduites d’égout et d’aqueduc, réfection de la chaussée et des trottoirs, construction de dos d’âne et remplacement des entrées de service en plomb, travaux d’éclairage, interventions sur les feux de circulation, les ouvriers ont du pain sur la planche.

Les entraves à la circulation seront donc nombreuses. Plusieurs tronçons seront complètement fermés et des interdictions de stationnement seront en vigueur selon la nature des travaux.

Les automobilistes devront faire preuve de patience.