L’avenue de Carignan deviendra à sens unique pour implanter des bandes cyclables

Si tout se déroule comme prévu, dès le début du mois d’août l’avenue de Carignan deviendra à sens unique vers le sud sur une distance d’environ 2,2 kilomètres. Le changement sera en vigueur entre la rue Beaubien et l’avenue Pierre-de-Coubertin.

L’avenue de Carignan a longtemps été ciblée comme l’axe nord-sud le mieux adapté pour la mise en place d’aménagements cyclables permettant de relier les pistes Pierre-de-Coubertin et Saint-Zotique.

La largeur de la chaussée, présentement à double sens, et le stationnement sur rue posaient toutefois problème.

À la suite d’une analyse de la Division des études techniques de l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM), il a été décidé de conserver le stationnement sur rue, mais de transformer le tronçon en sens unique pour y ajouter des bandes cyclables de manière sécuritaire.

Celles-ci seront implantées de part et d’autre de la voie de circulation. Du côté est, les cyclistes circuleront à contresens et du côté ouest dans le même sens que la circulation.

Les bandes cyclables ne disposeront pas de poteaux de sécurité le long du parcours. Par contre, elles seront munies d’un marquage au sol additionnel sur une largeur de 0,6 mètre pour identifier la zone d’emportiérage. Cette zone tampon devrait rehausser le confort et la sécurité des cyclistes, estime l’arrondissement.

La mise en place du sens unique vise également à simplifier les mouvements au carrefour Beaubien – Saint-Zotique – de Carignan et aux abords des parcs Louis-Riel et de l’Ancienne Pépinière. Elle contribuera aussi à apaiser la circulation sur l’avenue de Carignan qui est désignée comme parcours scolaire pour les élèves qui se rendent aux écoles secondaires Louis-Riel et Édouard-Montpetit.

L’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie sera responsable d’effectuer les travaux de marquage et de signalisation nécessaires.

Dans les prochains jours, la signalisation préalable annonçant la mise à sens unique sera installée. Trente jours plus tard, le tout sera officiellement en vigueur.