Michèle Gamelin sera la candidate de la CAQ dans Anjou – Louis-Riel

La Coalition avenir Québec (CAQ) a choisi Michèle Gamelin, une employée dans la fonction publique fédérale depuis près de 17 ans, pour porter les couleurs de la formation politique dans la circonscription d’Anjou – Louis-Riel en vue des prochaines élections provinciales.

Mme Gamelin est détentrice d’un baccalauréat en relations industrielles de l’Université de Montréal et a habité dans la circonscription pendant près de 25 ans.

Au fil des ans, elle a occupé des postes de gestion, de planification, de coordination et de conseil au sein de plusieurs organismes gouvernementaux, dont Pêches et Océans Canada, Environnement Canada et Emploi et développement social Canada.

Elle a aussi siégé au conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins d’Anjou pendant sept ans, en plus d’avoir été bénévole auprès des Jeunes entreprises du Québec.

La candidate est mère de deux enfants d’âge scolaire et préscolaire.