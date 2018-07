Une visite au parc pour se procurer des fruits et légumes frais

Tout l’été, la maison des jeunes MAGI offre aux résidents des secteurs de Guybourg et Longue-Pointe des fruits et légumes frais à des coûts abordables aux parcs Beauclerck et Rougemont.

L’organisme communautaire reprend la formule des vélomarchés développée par ses collègues de Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur (YQQ) durant quelques saisons dans Mercier-Est et a adaptée ses points de vente pour le quartier de Mercier-Ouest.

YQQ ayant plutôt décidé de se consacrer à la production de fruits et légumes par le biais de ses divers sites de jardinage situés un peu partout dans l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve.

L’essence du projet initial demeure la même. Les adolescents employés par MAGI se rendent à l’aide d’un vélo triporteur chargé de produits dans des secteurs identifiés comme étant des déserts alimentaires, c’est-à-dire des endroits où se procurer des fruits et légumes frais à quelques pas de chez soi est difficile, et ils y opèrent un kiosque maraîcher mobile.

Cette année, les secteurs de Longue-Pointe et Guybourg ont été ciblés. Des endroits «qui allaient de soi», selon le directeur de MAGI Denis Tremblay.

Outre le dépanneur du coin, l’offre de fruits et légumes locaux y est très limitée. Les résidents doivent utiliser la voiture et franchir des kilomètres pour se rendre au supermarché le plus près.

«Avec nos vélomarchés – des parcs Beauclerck et Rougemont -, les gens ont un accès direct à nos fruits et légumes près de chez eux. Le coût est même parfois sous le prix courant et la qualité des produits est au rendez-vous», souligne M. Tremblay.

MAGI s’approvisionne en produits frais tous les jours auprès du Groupe d’entraide de Mercier-Ouest (GEMO), qui gère le kiosque maraîcher du métro Cadillac, et qui lui fait affaire principalement avec des producteurs de la grande région.

Les produits varient en fonction de la période de la saison: poivrons, maïs, oignons blancs, tomates, petits fruits (fraise, framboise, bleuets), concombre et bien plus encore sont offerts.

Lorsque YQQ a annoncé son intention de se retirer des opérations des kiosques maraîchers, en décembre dernier, il était très important pour MAGI que le projet ne soit pas relégué aux oubliettes.

Dans les mois qui ont suivi, l’équipe de la maison des jeunes a eu le temps d’étudier la question sous tous les angles. Elle a décidé de se lancer dans l’aventure.

«En prenant la relève, notre but est de poursuivre un projet important dans le quartier. C’est une autre façon de la maison des jeunes de s’impliquer dans son milieu», explique Denis Tremblay, directeur des maisons des jeunes MAGI et La Piaule de Guybourg.

Les vélomarchés ont débuté leur saison depuis quelques semaines déjà et se poursuivront jusqu’au 24 août. Les mercredis, de 16h à 19h, au parc Beauclerck et les vendredis, également de 16h à 19h, au parc Rougemont.

L’équipe de M. Tremblay opère aussi le kiosque maraîcher du CLAC de Guybourg (1905, rue de Cadillac) les lundis, mardis et jeudis, de 12h30 à 18h30, beau temps mauvais temps, jusqu’à la mi-septembre.