Affichage préélectoral: à Montréal les pancartes demeurent bien visibles

Les affiches préélectorales installées par un regroupement syndical pour dénoncer la Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ) dans le cadre de la campagne «On mérite mieux» étaient toujours visibles mercredi avant-midi.

Les affiches, qui ont fait leur apparition dans quelques circonscriptions au Québec dans les derniers jours, dont celles de Pointe-aux-Trembles et Laurier-Dorion à Montréal, sont toujours présentes dans la métropole.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), membre du regroupement syndical, n’a toujours pas eu vent de la position de la Ville et aucune demande pour enlever lesdites affiches ne leur a été faite, confirme mercredi avant-midi Lisa Djevahirdjian, porte-parole du SCFP.

«Nous attendons de voir la suite des choses.»

Le regroupement syndical n’entend pas en rester là. D’autres circonscriptions ont été ciblées et des affiches devraient y être posées prochainement.

Dans la circonscription de Taschereau, la Ville de Québec a procédé à l’enlèvement des affiches et une facture sera envoyée au regroupement syndical qui comprend le SCFP, le Syndicat des métallos, le Syndicat canadien des employées et employés professionnels et de bureau (SEPB), l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA), l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et le Syndicat québécois des employées et employés de services (SQEES), puisque celui-ci n’avait pas obtenu préalablement l’autorisation nécessaire.

La Ville de Saint-Jérôme a aussi demandé au regroupement syndical d’enlever leurs affiches. Ce à quoi a répliqué le mouvement syndical par l’envoi d’une mise en demeure pour contester la demande de la municipalité en se basant sur la liberté d’expression garantie par les chartes.

Au moment de mettre en ligne, la Ville de Montréal n’avait toujours pas fait connaître ses intentions.