Promenade Bellerive: la navette sera prolongée jusqu’à l’Action de grâce

Les usagers de la navette fluviale de la promenade Bellerive pourront profiter du service durant quelques fins de semaine supplémentaires, soit jusqu’à l’Action de grâce, plutôt que de prendre fin à la fête du Travail.

La navette fluviale relie la promenade Bellerive et l’Île Charron, qui fait partie de l’archipel des Îles de Boucherville et donne accès au parc national des Îles-de-Boucherville et ses 20km de voies cyclables.

Le prolongement du service coïncide avec le 25e anniversaire de la Société d’animation de la promenade Bellerive (SAPB).

«Nous en sommes venus à une entente de gré à gré avec Navark, l’entreprise offrant le service», indique la conseillère municipale Suzie Miron, qui invite les usagers à profiter de cette prolongation de service.

L’an prochain, la navette sera de retour. Le contrat signé avec Navark se terminera en 2019.

Depuis quelques années, des voix se font entendre pour réclamer une bonification du service de la navette fluviale à cinq jours semaine – actuellement le service est offert les fins de semaine et les jours fériés –, mais sans succès.

Cette bonification proposée par la SAPB nécessiterait un investissement de plus de 800 000$ sur trois ans, un pas que n’était pas prête à franchir la Ville de Montréal sous l’administration du maire Coderre.

«Ce serait à voir à la fin du contrat», se limite à dire Mme Miron.

Cette dernière rappelle toutefois que le service de navette a déjà été offert cinq jours semaine, il y a plusieurs années, et que les données ou prémisses de l’époque ont peut-être évolué depuis.