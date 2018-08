Kendrick Lysius-Chérubin: le soccer dans la peau

Quand on demande à Kendrick Lysius-Chérubin ce qu’il veut faire dans la vie, il répond sans hésiter: «joueur de soccer professionnel.» En route vers son rêve, il aura l’occasion de se faire voir par des recruteurs internationaux alors qu’il participera à la Coupe Danone des Nations, en Espagne, l’été prochain.

Ce tournoi s’adresse aux joueurs de soccer âgés de 10 à 12 ans. Il n’est plus ni moins que leur coupe du monde, explique Patrick Leduc, ancien joueur de l’Impact de Montréal et entraîneur de l’équipe canadienne.

Kendrick a participé aux journées d’identification de l’équipe canadienne avant d’être ensuite invité au camp d’entraînement.

Tout au long du processus de sélection, il s’est mesuré à des milliers de jeunes d’un peu partout au Canada.

À la dernière journée du camp, l’équipe dont il faisait partie a remporté son dernier match, confirmant du coup leur billet pour l’Espagne.

«J’étais super content. J’ai travaillé fort parce que je voulais vraiment être sélectionné», confie le jeune joueur de 11 ans qui portera les couleurs du Canada.

«Les joueurs choisis sont talentueux. Ils vivront une première expérience internationale. Nous voulons qu’ils s’amusent et en gardent un bon souvenir.

«Certains joueurs, de l’équipe canadienne senior ou professionnels, ont fait leurs premiers pas à la Coupe Danone des Nations», souligne M. Leduc.

Conscient malgré son jeune âge de l’opportunité qui lui est offerte, Kendrick n’entend pas passer à côté de sa chance.

Le garçon qui habite l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve joue au soccer depuis l’âge de cinq ans. Il est membre de l’Académie de l’Impact depuis deux ans avec laquelle il s’entraîne de deux à trois fois et dispute au moins une rencontre par semaine.

En plus de jouer et s’entraîner, il regarde les matchs à la télévision et il les enregistre pour ensuite les décortiquer et s’inspirer des techniques de ses favoris, notamment Paul Pogba du Manchester United dans la Première ligue d’Angleterre.

Le soccer fait partie intégrante de la vie de Kendrick et n’a eu que des effets positifs dans sa vie quotidienne, de constater sa mère Maude-Line.

«Le sport lui a amené une discipline et le motive à l’école. Je suis très fière de lui.»

Le tournoi a beau n’être que dans un an, Kendrick s’y prépare déjà activement. Il veut être fin prêt le moment venu, car qui sait, il s’agira peut-être de la première étape vers la réalisation de son rêve, celui d’être un joueur professionnel de soccer.