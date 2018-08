Des brasseurs s’installeront dans l’ancien Bingo Hochelaga

Avant-Garde Artisans Brasseurs s’installera dans les anciens locaux du Bingo Hochelaga pour brasser ses produits. Le projet de la microbrasserie comprendra également un salon de dégustation et un magasin où les gens seront les bienvenus.

Shawn Duriez et Renaud Gouin se sont lancés dans l’aventure de la microbrasserie en 2016. Les bières maison de l’entreprise sont présentement brassées par la Brasserie et distillerie Oshlag.

«Dès le départ, cela a toujours été dans nos plans de devenir nos propres brasseurs. C’est ce que nous concrétiserons avec notre», d’indiquer le duo d’entrepreneurs.

La concurrence est forte dans le domaine de la microbrasserie. Le marché évolue rapidement et chaque année, on retrouve de plus en plus de joueurs, ce qui n’effraie pas les futurs brasseurs.

Au contraire, ils voient plutôt ça comme une source de motivation à se dépasser pour offrir des bières de qualité.

Les locaux de 16 600 pieds carrés à leur disposition permettront à la brasserie de se spécialiser dans les produits affinés dans des barriques de chêne et de créer de nouveaux assemblages exclusifs.

«Nos produits sont principalement distribués au Québec et en Ontario. On en retrouve quelques-uns en France en quantité limitée. L’exportation est un secteur que nous analyserons, mais nous voulons d’abord bien desservir les consommateurs de l’est de Montréal», indique M. Gouin.

Le projet arrive à un bon moment pour les deux cofondateurs d’Avant-Garde Artisans Brasseurs. L’entreprise célèbrera sont troisième anniversaire en avril prochain.

Les astres étaient alignés pour prendre un nouvel essor et c’est une opportunité qui s’est présentée à nous que l’on ne pouvait refuser, fait savoir M. Duriez.

Jusqu’à maintenant, les travaux se déroulent selon les échéanciers. Si tout se passe comme prévu, la brasserie sera opérationnelle en février 2019.

Outre la brasserie, le projet est accompagné d’un salon de dégustation à même les locaux de l’entreprise.

Comme les deux entrepreneurs disposeront d’un permis de brassage et non pas d’un permis de bar, tous les parents et enfants seront les bienvenus au salon de dégustation.

«L’aire de production sera entièrement vitrée, souligne M. Duriez. Les gens pourront observer les immenses cuves et se familiariser avec les diverses étapes de production. On veut offrir une expérience dans un environnement chaleureux.»

Le projet se traduira par un investissement de 1,5M$. Une dizaine d’emplois devrait être créée et peut-être même plus.