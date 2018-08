Les écoles de l’est de Montréal ne suffisent pas

Pour faire face à l’augmentation de son nombre d’élèves, la Commission scolaire de Montréal (CSDM) déposera 17 projets d’agrandissement et de construction d’écoles primaires et secondaires auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).

Ces demandes représentent les besoins à long terme de la commission scolaire. À ce jour, la CSDM accueille 2700 élèves de plus pour la rentrée 2018-2019 et ce nombre est appelé à être revu à la hausse.

«Les inscriptions se poursuivent encore à un rythme de 200 élèves par semaine. Nous devrions avoir un meilleur portrait au 30 septembre, date de la fin de la période officielle d’inscription», explique Alain Perron, porte-parole de la CSDM.

Les demandes de la commission scolaire tiennent compte des statistiques démographiques et de la réalité des milieux.

«Le ministère nous accorde entre 50 et 60M$ par année pour agrandir ou construire des écoles. Ce montant ne suffit plus à combler nos besoins. Il faut doubler ces investissements annuels.

«La pression est de plus en plus forte sur tout notre territoire. Nous souhaitons également que le ministère adopte dorénavant un plan et un financement sur cinq ans concernant les infrastructures scolaires», fait remarquer Catherine Harel Bourdon, présidente de la CSDM.

Quartier scolaire de Tétreaultville

Dans le quartier scolaire de Tétreaultville, les locaux requis pour répondre aux besoins réels afin de rencontrer les normes du MEES sont de l’ordre de 205 locaux.

En tenant compte des projets déjà autorisés, notamment au 8075, rue Hochelaga, à l’école Saint-François-d’Assise et au 3075 et 3077, rue Lebrun (l’ancien centre administratif Est de la CSDM), le déficit anticipé est de 33 classes pour la rentrée scolaire 2022-2023.

La CSDM souhaite donc ajouter des locaux supplémentaires à l’école Saint-Justin (18 classes et un gymnase simple) ainsi qu’au Centre Tétreaultville (ajout de 19 classes).

Quartier scolaire de Mercier

Du côté du quartier scolaire de Mercier, les besoins se chiffrent à 18 locaux pour 2022-2023.

La reprise des installations de l’École des métiers de l’informatique, du commerce et de l’administration (ÉMICA) et de l’École des métiers des Faubourgs-de-Montréal (EMFM) permet à la CSDM de récupérer 8 locaux.

Pour combler le déficit prévu, la CSDM souhaite ajouter huit classes à l’école Saint-Donat annexe, soit l’ancien centre récréatif et communautaire Saint-Donat (CRC Saint-Donat), ce qui laisserait tout de même la commission scolaire avec un manque de deux locaux.

La situation du quartier scolaire de Mercier fera également l’objet d’une attention particulière de la commission scolaire en raison du Programme particulier d’urbanisme (PPU) Assomption Nord.

Le projet vise la construction de près de 3000 logements au cours des 20 prochaines années, générant la venue d’environ 4400 nouveaux résidents.

La CSDM souhaite qu’un terrain soit réservé à même les espaces appartenant déjà à la Ville de Montréal pour la construction d’une école primaire d’au moins 14 groupes qui permettrait d’accueillir de 250 à 300 élèves.