Des citoyens de MHM veulent préserver leurs boisés

Une pétition en ligne visant à sauvegarder deux boisés de l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) compte présentement près de 900 signatures.

L’initiateur du projet, François Plourde, souhaite faire changer le zonage de deux boisés.

Le premier est situé rue Sherbrooke, à l’est des Résidences Lux Gouverneur, et l’auteur de la pétition l’a baptisé le boisé Béni Hana.

Ce dernier est une ormaie d’environ 40 ans, mais n’ayant pas de statut particulier, son avenir est incertain. Lors de la construction des Résidences Lux Gouverneur, le boisé servait à faire passer la machinerie et les matériaux pour la construction des tours pour personnes âgées.

«La moitié du boisé a déjà été détruit», écrit M. Plourde dans le texte accompagnant sa pétition.

Le second boisé se trouve à l’intersection de la rue de Marseille et du boulevard L’Assomption. M. Plourde le nomme le boisé du métro L’Assomption.

Celui-ci pourrait perdre jusqu’à 90% de sa superficie pour faire place à un projet résidentiel de plusieurs étages dans le cadre du Programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur L’Assomption Nord.

À l’époque du maire Réal Ménard, l’arrondissement prévoyait un projet aux usages mixtes comprenant un développement résidentiel de près de 3000 logements, des commerces et des espaces à bureaux dans le secteur délimité par les rues Viau, Sherbrooke, Dickson et Hochelaga.

Des places publiques, des pistes cyclables, la création de nouvelles rues locales, l’élargissement du boulevard L’Assomption et un équipement collectif à déterminer (école, centre communautaire, parc, aréna) complèteraient les aménagements. Le tout dans un horizon de développement de 20 ans.

Une étude sur la valeur des arbres du boisé, réalisée à l’hiver 2014 à la demande du promoteur, ne s’est penchée que sur les arbres matures. L’évaluation aurait dû tenir compte des plus petits arbres, des arbustes, des vignes, de la flore et de la faune, croit M. Plourde.

«Un nouveau rapport avec une vision plus large devrait être fait. Avec les canicules à répétition que nous avons vécues cet été, et que nous vivrons vraisemblablement dans les prochaines années, un boisé en ville est plus que bienvenu», écrit-il.

Le citoyen rappelle que les boisés permettent de lutter contre les îlots de chaleur, qu’ils ont un pouvoir rafraîchissant, qu’ils purifient l’air et absorbent l’eau en cas de fortes pluies.

Il a l’intention de déposer sa pétition aux élus de l’arrondissement de MHM, mais également auprès de leurs collègues de la ville-centre.

La conseillère de Maisonneuve – Longue-Pointe, Laurence Lavigne Lalonde, rappelle pour sa part que «l’aménagement d’espaces verts et le maintien de la canopée dans le développement de L’Assomption Nord ont toujours été et demeureront des éléments importants pour son administration.»

Elle ajoute que le document de planification du PPU L’Assomption Nord a fait l’objet de consultations publiques auprès de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), où la nécessité de densifier le secteur a été validée par les parties prenantes.