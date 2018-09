Société québécoise du cannabis: le local de l’est de Montréal n’a toujours pas été déterminé

La Société québécoise du cannabis (SQDC) n’a toujours pas trouvé de local pour implanter sa succursale de l’est de Montréal, et ce, à moins d’un mois de l’entrée en vigueur de la légalisation du cannabis.

Des discussions avec divers propriétaires d’espaces commerciaux n’ont toujours pas permis d’en venir à une entente entre les parties.

À ce stade-ci, il semble clair que la boutique de l’est de Montréal ne pourra ouvrir ses portes pour l’entrée en vigueur de la loi.

L’intention de la SQDC d’ouvrir une succursale à proximité de la station de métro Radisson demeure.

«Il n’y a pas d’urgence et on veut s’assurer de bien faire les choses. C’est un long processus», indique Linda Bouchard, porte-parole de la SQDC.

L’ouverture d’une boutique autour de la période des Fêtes est beaucoup plus plausible, selon Mme Bouchard, bien que non officielle encore.

Les règles d’implantation des succursales obligeant la SQDC à avoir des boutiques avec pignon sur rue – et non à l’intérieur d’un centre commercial– et qui doivent se trouver à au moins 150 mètres d’une école pour les succursales montréalaises, tout en étant facile d’accès limitent les possibilités dans le secteur visé.

Dans l’environnement immédiat de la station de métro Radisson, on retrouve principalement la place Versailles, des habitations, un stationnement incitatif et l’Auberge Royal Versailles.

La SQDC reste toutefois convaincue de trouver un emplacement.

Ailleurs à Montréal, même si les travaux d’aménagement des futures boutiques de pot sont peu avancés, trois des quatre boutiques seront prêtes le 17 octobre, assure la SQDC.

C’est la boutique proche du parc Émilie-Gamelin, à l’entrée du village gai, qui a pris le plus de retard. Les tables de restaurant du locataire précédent n’ont pas encore été déménagées.

Elle ne sera pas prête pour la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, mais devrait l’être la semaine suivante.

Dans celle du centre-ville, au coin des rues Sainte-Catherine Ouest et Mansfield, on s’affairait mardi à monter les cloisons, tandis qu’à la Plaza Saint-Hubert, la vitrine était couverte de papier brun, empêchant de mesurer l’état d’avancement des travaux.

La quatrième boutique sera située boulevard de l’Acadie, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Par la suite, la SQDC prévoit ouvrir une nouvelle succursale par mois dans la métropole, ce qui porterait normalement à 10 le nombre de points de vente de cannabis sur l’île en avril 2019.

En collaboration avec Mathias Marchal