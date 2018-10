La dernière phase du Faubourg Contrecoeur mise en vente

Les acheteurs pourront réserver leur unité dans la sixième et dernière phase des projets accrédités Accès Condos du Faubourg Contrecoeur dès ce samedi 20 octobre.

Cette nouvelle phase offre 70 unités de copropriétés abordables, dont plus de 60% des unités comptent trois ou quatre chambres, incluant 15 maisonnettes urbaines sur deux étages.

Le projet, qui est accrédité Accès Condos, permet aux acheteurs de bénéficier d’un crédit d’achat de 10% sur la valeur du condo et de réduire leur mise de fonds à 1000$. Les seules conditions sont d’être admissibles à un projet hypothécaire et de vivre dans ledit condo.

Le prix des unités oscillera de 140 000$ (une chambre) à 322 000$ (quatre chambres) taxes incluses et avant crédit d’achat.

Lancé en 2007 par la Société d’habitation de Montréal (SHDM), le projet arrive à sa dernière étape de développement. À terme, il comptera 1800 unités d’habitation, dont 655 unités de condos abordables accrédités Accès Condos, plus de 300 logements communautaires ou sociaux, une résidence pour personnes âgées, des maisons jumelées et unifamiliales ainsi qu’un centre de la petite enfance et des commerces de proximité.

Le bureau des ventes ouvrira ses portes ce samedi, en face du chantier du projet situé au 9500, rue Myra-Cree. La livraison des unités est prévue pour l’automne 2019.