De nouvelles mesures d’apaisement de la circulation dans MHM

Les dos d’âne et les saillies de trottoir ont eu la cote cette année dans Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM), alors que plus de 130 de ces mesures d’apaisement de la circulation ont été implantées dans les divers quartiers de l’arrondissement.

«La cohabitation entre les piétons, les cyclistes et les voitures doit être au cœur de notre façon de penser les aménagements sur le territoire. Il en va de la sécurité et de la convivialité de nos quartiers», a rappelé le maire Pierre Lessard-Blais.

Ainsi, seulement pour 2018, 103 nouvelles saillies de trottoir assorties de fosses de plantation ont été aménagées et 34 dos d’âne ont été réalisés dans Hochelaga, Maisonneuve – Longue-Pointe, Louis-Riel et Tétreaultville.

De plus, l’arrondissement met à l’essai un nouveau type de traverse piétonne qui se distingue par son système de marquage avec revêtement thermoplastique.

Situées aux intersections Ontario et Darling, Ontario et Aylwin et Ontario de Chambly, ces traverses sont plus durables et plus visibles, d’indiquer le maire.

Autre mesure des élus de l’arrondissement, l’implantation d’un dégagement de cinq mètres aux intersections, soit par l’installation de panneaux de signalisation ou par le marquage de bandes jaunes. Les travaux sont maintenant terminés sur l’ensemble des intersections.

Toujours dans le but d’améliorer la sécurité des usagers de la route, mais aussi la quiétude des résidents, depuis le début du mois de septembre, la limite de vitesse est passée à 30km/h sur les rues résidentielles dans les secteurs du quartier vert Mercier-Est et de Maisonneuve – Longue-Pointe, au sud de l’avenue Souligny.

Pour la rue Viau et l’avenue Haig, entre Hochelaga et Notre-Dame, la limite de vitesse est dorénavant de 40km/h.

Un ensemble de mesures qui permet de rendre les quartiers de l’arrondissement plus sécuritaires, croit M. Lessard-Blais.