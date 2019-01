Une distinction inattendue pour un capitaine ukrainien

La 180e cérémonie de la Canne à pommeau d’or a récompensé le premier bateau qui est entré au port de Montréal en 2019.

Le capitaine Volodymyr Yurchenko, aux commandes du bateau hollandais Virginiaborg, s’est accosté le 2 janvier au petit matin pour décharger son cargo de minerai de fer. «Je n’avais jamais entendu parler de cette célébration», a révélé le capitaine, qui navigue depuis 36 ans.

Il s’agissait d’une surprise pour lui et son équipage, qui ont amarré pour une première fois à Montréal. «J’ai dit à l’équipe qu’on avait gagné cette année et ils étaient très heureux», a mentionné M. Yurchenko.

Le navire avait quitté le port de Porsgrunn, en Norvège, le 20 décembre, et a accosté au quai 42, qui est situé au bout de la rue Pie-IX. La tradition du pommeau d’or existe depuis 1840 et sert à souligner le début de la nouvelle année d’activité portuaire à Montréal, le deuxième port le plus important au Canada.