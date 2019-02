Appel de projet pour lutter contre la pauvreté

L’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve fait un appel aux organismes communautaires à but non lucratif pour lui soumettre des projets visant la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale.

Lors du dernier conseil, l’arrondissement a adopté une nouvelle politique de soutien financier aux organismes, qui entrait en vigueur ce mois-ci. Elle vise à soutenir financièrement des initiatives auprès des personnes en situation de pauvreté et d’en assurer la continuité.

Cette démarche est effectuée dans le cadre d’une entente avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale du gouvernement du Québec.

Les organismes doivent être reconnus par l’arrondissement, être déjà actifs sur le territoire et intervenir auprès de clientèles défavorisées en offrant un service direct.

Les priorités d’interventions de l’arrondissement pour le secteur de Mercier-est concernent les populations des Habitations à loyers modiques (HLM) Dupéré, Thomas-Chapais, Pierre-Bernard et Honoré-Beaugrand. Dans ce sens, l’arrondissement privilégiera les projets qui renforcent les compétences parentales, le développement des enfants ainsi que le soutien aux personnes aînées vivant seules.

La date limite de dépôt de projet est le 8 février 2019, avant 16h30.

