Agenda de Mercier, semaine du 22 août

Soins palliatifs

Albatros-Montréal offre une formation de 36 heures pour les accompagnateurs de personnes en soins palliatifs et en fin de vie à compter du 14 septembre, les mercredis soir.

Accompagner signifie être présent pour le malade et à ses côtés dans le plus grand respect de son cheminement et de son rythme.

Inscription avant le 28 août au 514 255-5530 ou par courriel à info@albatros-mtl.ca.

Épluchette de blé d’Inde

Infologis de l’est de l’île de Montréal tiendra sa traditionnelle épluchette de blé d’Inde le lundi 29 août, de 17h à 19h, dans le stationnement derrière les bureaux de l’organisme (2532, rue des Ormeaux).

Au menu: pinata, jeux d’adresse, blés d’Inde, dessert, musique et autres surprises.

L’événement est gratuit et ouvert à tous.

Activités de loisir

Les inscriptions officielles pour les activités de loisir du CRC Saint-Donat auront lieu le mardi 30 août, dès 9h. Les gens peuvent s’inscrire en ligne au http://www.crcstdonat.org ou sur place au 3100, rue Arcand.

Les cours débuteront dans la semaine du 12 septembre. Pour information, on compose le 514 253-8913.

Bénévoles recherchés

Le centre d’entraide le Rameau d’Olivier est à la recherche d’un bénévole accompagnateur pour effectuer la livraison de repas chauds à domicile les lundis, mercredis et/ou vendredis, de 10h30 à 12h30.

Pour information, on communique avec Natacha Dion ou Danielle au 514 254-6035.

Activités automne 2016

Les inscriptions pour les activités de la saison automne 2016 au Chez-Nous de Mercier-Est se tiendront à partir du 1er septembre.

Pour s’inscrire, il est nécessaire d’avoir la carte de membre (12 $). La programmation d’automne 2016 est disponible au centre ou sur le site Internet de l’organisme. Pour information, on compose le 514 354-5131.

Les Amis de Saint-Fabien

Le club social des Amis de Saint-Fabien reprendra ses activités dès le mercredi 7 septembre, à 13h, au sous-sol de l’église (6455, rue de Renty).

Au programme: jeux de cartes, bridge, rummy, casse-tête et plus encore. Les cours de mise en forme débuteront le mardi 13 septembre, à 13h30, et la danse en ligne le jeudi 15 septembre, de 10h à midi (pour les débutants 2) et de 13h à 15h (pour les intermédiaires et débutants 1).

La carte de membre sera renouvelable à compter du 7 septembre. Pour information, on joint Candide au 514 322-5734 ou Madeleine au 514 255-9706.

Lancement pastoral et catachétique 2016

Grande activité pastorale sous le thème «La miséricorde au cœur de la foi» le 24 septembre, à la paroisse Saint-Fabien.

Accueil des participants à 15h et messe à 16h30. L’activité se veut un moment d’échanges et de réflexions sur la miséricorde. Un service de garderie est disponible.

Pour information, on compose le 514 895-1291.

Âge d’or des Troubadours

La saison automnale du club de l’âge d’or des Troubadours prendra son envol dès le 30 août avec de la danse en ligne (débutant). Les activités de bingo, crible, 500 et scrabble seront de retour dès le 31 août. Tout comme les quilles (1er septembre) et le bridge (8 septembre).

Les cours de danse en ligne du lundi (12 septembre) et du vendredi (16 septembre) ainsi que les activités de l’ensemble vocal (12 septembre) sont aussi au programme.

Par ailleurs, les soupers mensuels avec danse se tiendront de septembre à mai. Le prix du billet est de 24 $.

Pour information, on compose le 514 251-2636

Chorale

La chorale du Chez-Nous de Mercier-Est est à la recherche de personnes intéressées à joindre ses rangs.

Les candidats doivent avoir 55 ans et plus et aimer la musique. Les rencontres ont lieu les jeudis, de 13h30 à 16h, à compter du 15 septembre.

Le répertoire est varié, apprentissage avec CD. Pour information, on compose le 514 354-5131.

Professeurs recherchés

Le Centre récréatif et communautaire (CRC) Saint-Donat est à la recherche de professeurs en loisirs pour l’automne 2016.

Théâtre, arts plastiques, cuisine, boxe, yoga prénatal et postnatal, etc. Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae à melluard@crcstdonat.org.

Inscription pour les parcours catéchétiques

Les parents d’enfants de 5 à 12 ans qui n’ont jamais été inscrits aux parcours catéchétiques sont invités à une soirée d’information et d’inscription sur les différents parcours de foi offerts dans les paroisses Notre-Dame-des-Victoires et Saint-Donat.

Les rencontres auront lieu le mercredi 7 septembre, à 19h, à la paroisse Saint-Donat (6805, de Marseille).

Pour la paroisse Notre-Dame-des-Victoires (5753, Pierre-de-Coubertin), la soirée se déroulera le jeudi 8 septembre, à 19h.

Pour information, on joint Emérita Vanegas au 514 255-8863 (Notre-Dame-des-Victoires) ou 514 259-2509 (Saint-Donat).

Nouvelle saison du Groupe des Amis de Saint-Justin

Les activités du Groupe des Amis de Saint-Justin seront de retour à compter du 20 septembre.

Le mardi il y a la pétanque et le vendredi la pétanque et la pétanque atout. Les activités débutent à 13h15 et la carte de membre, au coût de 10 $, est obligatoire.

De plus, de la danse en ligne est offerte le jeudi à 13h (débutant) et 14h15 (intermédiaire). La carte de membre est également obligatoire. La session comprend 12 cours et débute le 15 septembre. Il est toutefois important de s’inscrire à l’avance avant le 15 août.

Pour information, on joint Lucille Fréchette au 514 354-3934.

Centre 50+ Anjou – Louis-Riel

Le Centre 50 + Anjou – Louis-Riel reprendra ses activités dès le mardi 6 septembre, à 10h15, au 6444, rue Lescarbot, avec la danse en ligne et le yoga sur chaise à 13h30.

Le jeudi, 10h30, éducation somatique feldenkrais (22 septembre). Inscription 10 minutes avant le début du premier cours.

Le renouvellement de la carte de membre se fera à compter du 7 septembre, 13h, ainsi que la reprise des jeux (cartes, rummy) au deuxième étage du 6825, rue Sherbrooke (stationnement, ascenseur).

Par ailleurs, l’assemblée générale de l’organisme aura lieu le mercredi 28 septembre, à 15h. Pour information, on communique avec Louise-Andrée au 514 252-9789.