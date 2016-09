Agenda d’Anjou, semaine du 12 septembre

128e groupe scout Saint-Conrad

Les scouts de Saint-Conrad, à Anjou, établis depuis 35 ans invitent les jeunes de 7 à 16 ans à participer aux soirées portes ouvertes de l’organisation qui se tiendront les 16 et 23 septembre, à 18h45, à l’école Cardinal-Léger (coin des Ormeaux et Chaumont). L’entrée se fait par la cour de l’école, rue Mousseau.

Les participants pourront alors en apprendre davantage sur les activités offertes par l’organisme. Pour information, on joint Nadine Martel-Octeau au 514 882-2827.

Hockey mineur

Les activités de l’Association de hockey mineur d’Anjou ont repris de plus belle et des places sont encore disponibles dans toutes les catégories pour les jeunes de 3 à 20 ans.

Les parents intéressés peuvent inscrire leur enfant les lundis, mardis, jeudis et vendredis soir en passant au bureau de l’association situé au 8750, place Chaumont.

Pour information, on consulte le http://www.hockeyanjou.org.

Nouveautés à l’Éveil musical

L’Éveil musical d’Anjou offre de nouveaux cours pour la session automne 2016.

Cours de chant privé avec Sabrina Mazerolle; cours de violon privé avec Magali Curiel; chanter dans un ensemble avec Claude Brodeur.

Pour information, on communique avec Bernard Pépin au 514 493-8233.

Cours de gardiens avertis

Opération surveillance Anjou (OSA) offre des cours de gardiens avertis dispensés par des enseignants formés en secourisme.

La prochaine formation aura lieu le 22 octobre, de 9h à 16h30, à l’Agora Anjou (6937, avenue Baldwin). Le coût est de 35 $ pour les Angevins (preuve de résidence requise) et de 40 $ pour les non-résidents.

Le coût comprend le manuel Gardiens avertis, une carte de compétence datée et signée si l’examen de la fin du cours est réussi (à plus de 75%) et que le comportement est adéquat durant le cours.

Les jeunes doivent être âgés d’au moins 11 ans et apporter un stylo et une poupée ou toutou de la forme et grosseur d’un bébé de quelques mois à la formation. Inscription et paiement au préalable obligatoire au 514 493-8216.

Carrefour des femmes d’Anjou

Lundi 19 septembre, à 14h, «Bouge avant que ça rouille». Cuisine collective le mercredi 21 septembre, dès 9h.

Jeudi 22 septembre, à 9h, brunch «actualité»; à 14h initiation à l’anglais; à 14h30 planification cuisine végétarienne.

Le samedi 24 septembre, dès 10h, sortie aux pommes.

Inscription requise pour les activités au 514 351-7974. Halte-garderie gratuite lors des activités (réservation 24h à l’avance).

Au Fil du temps d’Anjou

Le cours de stretching aura dorénavant lieu le jeudi avant-midi (l’heure est à confirmer) au centre Roger-Rousseau.

Par ailleurs, l’association au Fil du temps d’Anjou propose à ses membres différentes sorties au cours des prochains mois.

Le dimanche 9 octobre, Journée des aînés à Sainte-Rosalie, incluant deux repas.

Le vendredi 11 novembre, spectacle le «Caboose Band», la troupe musicale de l’émission de télévision l’Auberge du chien noir, au théâtre Hector-Charland, à L’Assomption.

Pour information, on joint Lucie au 514 355-0603.

Joie de vivre Anjou

Jusqu’au 13 décembre, Cinthia Sabetti offre des cours d’étirement et de douce mise en mouvement sur chaise, un programme qui permettra aux participants de maintenir ou retrouver leur souplesse et en ayant du plaisir.

Pour information, on communique avec Thérèse Fillion au 514 352-1255 ou Cinthia Sabetti au 514 581-7588.

Ateliers de français, d’informatique et de lecture

C’est le temps des inscriptions aux Ateliers mot à mot! L’organisme offre 15 groupes de français écrit, de conversation française ou encore d’initiation à l’informatique qui débuteront en septembre de jour, de 9h à 12h, et de 13h à 17h, ou de soir, de 18h à 21h, selon le niveau des participants.

Pour en savoir davantage, on communique avec Claudia Lavallée au 514 354-6526.