Agenda de Mercier, semaine du 12 septembre

Professeurs recherchés

Le Centre récréatif et communautaire (CRC) Saint-Donat est à la recherche d’un professeur de danse jeunesse pour l’automne 2016.

Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae à melluard@crcstdonat.org.

Recrutement de bénévoles

Le service des bénévoles de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont est à la recherche de bénévoles pour donner un coup de pouce à la clientèle de l’hôpital (minimum 4 heures par semaine). Un programme de formation est offert.

Les prochaines rencontres d’information auront lieu les 15 et 21 septembre. Pour y prendre part, il faut s’inscrire préalablement.

Pour information, on compose le 514 252-3865 option 1 ou par courriel à benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca.

Groupe de soutien

Un groupe de soutien aux gens atteints de maladies pulmonaires se rencontrent, de 13h30 à 15h30, au 6070, rue Sherbrooke Est. Les participants peuvent socialiser et discuter avec des professionnels de la santé.

Le 19 septembre: maladies pulmonaires et présentation de l’Association pulmonaire du Québec en compagnie de l’inhalothérapeute Ann Julie Rannou.

Le 17 octobre: mieux vivre avec une MPOC. David Gourde, intervenant pivot en MPOC au CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal sera présent.

Le 21 novembre: programme de réadaptation pour les patients atteints de MPOC et exercice physique avec Catherine Desroches, kinésiologue à la polyclinique Rosemont.

Les rencontres sont gratuites. Inscription préalable nécessaire. Pour information, on compose le 514 287-7400 poste 227.

Cours offerts

Le Service des loisirs Notre-Dame-des-Victoires offre deux nouveaux cours pour la session automnale.

Cours pour les jeunes de 8 à 14 ans de création de jeux vidéo, les lundis de 16h30 à 17h30. Dix semaines de cours, débutant le 19 septembre, au coût de 70 $.

Cours pour les adultes de bijoux à pâte fimo les mardis, de 19h à 21h30, ou les jeudis, de 13h à 15h30. Dix semaines de formation, débutant le 4 ou 6 octobre, au coût de 110 $.

Pour information, on compose le 514 254-9728.

Chorale

La chorale du Chez-Nous de Mercier-Est est à la recherche de personnes intéressées à joindre ses rangs.

Les candidats doivent avoir 55 ans et plus et aimer la musique. Les rencontres ont lieu les jeudis, de 13h30 à 16h, à compter du 15 septembre.

Le répertoire est varié, apprentissage avec CD. Pour information, on compose le 514 354-5131.

Atelier sur la fermentation des légumes

Le SÉSAME organise un atelier sur les légumes fermentés (choucroute) en collaboration avec Semis urbains. Les participants apprendront une façon délicieuse de conserver leurs légumes et repartir avec un pot de leur propre choucroute.

L’activité se tiendra le samedi 24 septembre, de 13h30 à 15h30, dans les locaux du SÉSAME (8628, Hochelaga). Le coût est de 5 $ par personne. Pour s’inscrire, on compose le 514 493-7656 ou par courriel valerieduval@lesesame.org.

Nouvelle saison du Groupe des Amis de Saint-Justin

Les activités du Groupe des Amis de Saint-Justin seront de retour à compter du 20 septembre.

Le mardi il y a la pétanque et le vendredi la pétanque et la pétanque atout. Les activités débutent à 13h15 et la carte de membre, au coût de 10 $, est obligatoire.

De plus, de la danse en ligne est offerte le jeudi à 13h (débutant) et 14h15 (intermédiaire). La carte de membre est également obligatoire. La session comprend 12 cours et débute le 15 septembre. Il est toutefois important de s’inscrire à l’avance avant le 15 août.

Pour information, on joint Lucille Fréchette au 514 354-3934.

Voyage

Le club social Saint-Fabien organise un voyage à la découverte du Canton de Lingwick et y admirer les couleurs de l’automne le vendredi 23 septembre. Départ en autocar de luxe, à 8h30, de l’église Saint-Fabien.

Visite historique avec guide, dîner et souper, spectacle de cornemuse et danses écossaises et plus encore.

Pour réservation, on contacte Candide au 514 322-5734 ou Madeleine au 514 255-9706.

Lancement pastoral et catachétique 2016

Grande activité pastorale sous le thème «La miséricorde au cœur de la foi» le 24 septembre, à la paroisse Saint-Fabien.

Accueil des participants à 15h et messe à 16h30. L’activité se veut un moment d’échanges et de réflexions sur la miséricorde. Un service de garderie est disponible.

Pour information, on compose le 514 895-1291.

Cadets de la marine

Les cadets de la marine (248 Montréal) et de la ligue navale (Iroquois 10) accueillent les jeunes dans leurs locaux, situé à la bâtisse 212 de la base militaire de Longue-Pointe (coin Hochelaga et Langelier), de 18h30 à 21h.

L’activité est gratuite et s’adresse aux jeunes de 9 à 18 ans. Pour information, on écrit un courriel à jean-christophe.roberge@outlook.com.

Scouts Saint-Donat

Le groupe scout Saint-Donat rassemble des jeunes (7 ans et plus) à l’intérieur de ses différentes unités: castor, louvette, louveteau, guide et éclaireur. Les jeunes peuvent relever des défis adaptés à leur groupe d’âge.

L’aventure du scoutisme se vit au travers des rencontres hebdomadaires, d’un camp d’hiver, d’un camp d’été et de différentes activités organisés au cours de l’année.

Pour inscription, on compose le 514 575-2192.

Soins palliatifs

Albatros-Montréal offre une formation de 36 heures pour les accompagnateurs de personnes en soins palliatifs et en fin de vie à compter du 14 septembre, les mercredis soir.

Accompagner signifie être présent pour le malade et à ses côtés dans le plus grand respect de son cheminement et de son rythme.

Inscription avant le 28 août au 514 255-5530 ou par courriel à info@albatros-mtl.ca.

Bénévoles recherchés

Le centre d’entraide le Rameau d’Olivier est à la recherche d’un bénévole accompagnateur pour effectuer la livraison de repas chauds à domicile les lundis, mercredis et/ou vendredis, de 10h30 à 12h30.

Pour information, on communique avec Natacha Dion ou Danielle au 514 254-6035.