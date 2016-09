Agenda de Mercier, semaine du 19 septembre

Les Amis de Saint-Fabien

Le club social des Amis de Saint-Fabien a repris ses activités depuis le 7 septembre au sous-sol de l’église avec au programme: jeux de cartes, bridge, rummy, casse-tête et autres. Café et goûter sont servis chaque semaine.

Mise en forme: vous avez votre santé à cœur, il est important de bouger de rester actif alors on vous offre des cours les mardis, de 13h30 à 14h30, au sous-sol de l’église (6455, avenue de Renty). Les cours ont débuté le 13 septembre. Professeure: Geneviève Déry. Venez faire un essai.

La danse en ligne débute le jeudi 15 septembre, de 10h à midi, pour les danseurs intermédiaires et débutants 2. Et de 13h à 15h pour les débutants 1. On peut renouveler la carte de membres au sous-sol de l’église.

Pour information, Candide 514 322-5734 ou Madeleine 514 255-9706.

Activités automnales au GEMO

Plusieurs activités figurent au calendrier automnal du Groupe d’entraide de Mercier-Ouest (GEMO): cuisine collective, ateliers culinaires et activités parents-enfants sont à l’honneur.

Des projections documentaires ouvertes à tous auront lieu les mercredis (21 septembre, 5 et 19 octobre, ainsi que le 2 novembre) à 19h.

Pour information, on contacte Marie-Claude au 514 253-0297 ou nutrition.gemo@gmail.com.

«Amis des enfants»

L’accueil réservé aux enfants dans les établissements vous tient-il à cœur? Aidez la Maison des familles de Mercier-Est à approcher les établissements de Mercier désireux de recevoir la certification «Amis des enfants».

Démarchage des établissements le jeudi 22 septembre, à 9h, à la Maison des familles de Mercier-Est (700, rue Georges-Bizet). Service de halte-garderie offert. Pour information, on joint Juliette au 514 354-6044 ou juliette@maisondesfamilles.ca

Voyage

Le club social Saint-Fabien organise un voyage à la découverte du Canton de Lingwick et y admirer les couleurs de l’automne le vendredi 23 septembre. Départ en autocar de luxe, à 8h30, de l’église Saint-Fabien.

Visite historique avec guide, dîner et souper, spectacle de cornemuse et danses écossaises et plus encore.

Pour réservation, on contacte Candide au 514 322-5734 ou Madeleine au 514 255-9706.

Lancement pastoral et catachétique 2016

Grande activité pastorale sous le thème «La miséricorde au cœur de la foi» le 24 septembre, à la paroisse Saint-Fabien.

Accueil des participants à 15h et messe à 16h30. L’activité se veut un moment d’échanges et de réflexions sur la miséricorde. Un service de garderie est disponible.

Pour information, on compose le 514 895-1291.

Cadets de la marine

Les cadets de la marine (248 Montréal) et de la ligue navale (Iroquois 10) accueillent les jeunes dans leurs locaux, situé à la bâtisse 212 de la base militaire de Longue-Pointe (coin Hochelaga et Langelier), de 18h30 à 21h.

L’activité est gratuite et s’adresse aux jeunes de 9 à 18 ans. Pour information, on écrit un courriel à jean-christophe.roberge@outlook.com.

Retour de l’exposition Train-Art

Un salon d’artisans et exposition de trains miniatures auront lieu les 5 et 6 novembre, de 10h à 16h au sous-sol de l’église Saint-François d’Assise et les organisateurs sont à la recherche d’exposants.

Tous les profits recueillis seront versés à la Maison des familles de Mercier-Est. Pour information, on joint Noélie Lavoie au 514 354-7378.

Atelier sur la fermentation des légumes

Le SÉSAME organise un atelier sur les légumes fermentés (choucroute) en collaboration avec Semis urbains. Les participants apprendront une façon délicieuse de conserver leurs légumes et repartir avec un pot de leur propre choucroute.

L’activité se tiendra le samedi 24 septembre, de 13h30 à 15h30, dans les locaux du SÉSAME (8628, Hochelaga). Le coût est de 5 $ par personne. Pour s’inscrire, on compose le 514 493-7656 ou par courriel valerieduval@lesesame.org.

Cours offerts

Le Service des loisirs Notre-Dame-des-Victoires offre deux nouveaux cours pour la session automnale.

Cours pour les jeunes de 8 à 14 ans de création de jeux vidéo, les lundis de 16h30 à 17h30. Dix semaines de cours, débutant le 19 septembre, au coût de 70 $.

Cours pour les adultes de bijoux à pâte fimo les mardis, de 19h à 21h30, ou les jeudis, de 13h à 15h30. Dix semaines de formation, débutant le 4 ou 6 octobre, au coût de 110 $.

Pour information, on compose le 514 254-9728.

Professeurs recherchés

Le Centre récréatif et communautaire (CRC) Saint-Donat est à la recherche d’un professeur de danse jeunesse pour l’automne 2016.

Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae à melluard@crcstdonat.org.

Groupe de soutien

Un groupe de soutien aux gens atteints de maladies pulmonaires se rencontrent, de 13h30 à 15h30, au 6070, rue Sherbrooke Est. Les participants peuvent socialiser et discuter avec des professionnels de la santé.

Le 17 octobre: mieux vivre avec une MPOC. David Gourde, intervenant pivot en MPOC au CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal sera présent.

Le 21 novembre: programme de réadaptation pour les patients atteints de MPOC et exercice physique avec Catherine Desroches, kinésiologue à la polyclinique Rosemont.

Les rencontres sont gratuites. Inscription préalable nécessaire. Pour information, on compose le 514 287-7400 poste 227.

Scouts Saint-Donat

Le groupe scout Saint-Donat rassemble des jeunes (7 ans et plus) à l’intérieur de ses différentes unités: castor, louvette, louveteau, guide et éclaireur. Les jeunes peuvent relever des défis adaptés à leur groupe d’âge.

L’aventure du scoutisme se vit au travers des rencontres hebdomadaires, d’un camp d’hiver, d’un camp d’été et de différentes activités organisés au cours de l’année.

Pour inscription, on compose le 514 575-2192.

Bénévoles recherchés

Le centre d’entraide le Rameau d’Olivier est à la recherche d’un bénévole accompagnateur pour effectuer la livraison de repas chauds à domicile les lundis, mercredis et/ou vendredis, de 10h30 à 12h30.

Pour information, on communique avec Natacha Dion ou Danielle au 514 254-6035.