Agenda de Mercier, semaine du 6 février

Joueurs de cartes recherchés

Le club de l’âge d’or des Troubadours Saint-Donat est à la recherche de joueurs de carte de 500.

L’activité se déroule les mercredis, à compter de 13h. Les personnes intéressées sont invitées à composer le 514 251-2636.

Activité du SÉSAME

Le SÉSAME invite les gens à un atelier sur la fabrication du kombucha, cette boisson fermentée à base de thé.

L’activité se tiendra le dimanche 12 février, de 13h à 15h, dans les locaux de l’organisme (8628, rue Hochelaga). Le coût de l’atelier est de 5 $. Pour s’inscrire, on joint Valérie au 514 493-7656 ou au valerieduval@lesesame.org.

Cliniques d’impôts

Des bénévoles du Chez-Nous de Mercier-Est offrent un coup de pouce aux gens ayant besoin d’aide pour remplir leur déclaration de revenus. Les cliniques d’impôts se tiendront les lundis 6, 13, 20 et 27 mars, dans les locaux de l’organisme (7958, rue Hochelaga).

Les cliniques s’adressent aux personnes de 55 ans et plus ayant un faible revenu (25 000 $ pour une personne seule et 30 000 $ pour un couple) et habitant le quartier de Mercier-Est.

Pour obtenir un rendez-vous, on compose le 514 354-5131. Les places sont limitées.

Amis de Saint-Justin

Le groupe des Amis de Saint-Justin a repris ses activités. Le mardi activité de pétanque et le vendredi pétanque et pétanque atout.

Les cours de danse en ligne sont de retour tous les jeudis à 13h pour les débutants et à 14h15 pour les intermédiaires. La session de 12 cours est offerte au coût de 60 $ et l’inscription est obligatoire.

La carte de membre, au coût de 10 $, est aussi obligatoire et les personnes intéressées doivent être âgées de 50 ans et plus. Pour information, on contacte Lucille Fréchette au 514 354-3934.

Chez-Nous de Mercier-Est

Un nouveau service de retouche et de réparation de couture vient de voir le jour au Chez-Nous de Mercier-Est.

Chaque vendredi, de 9h30 à 12h, dans les locaux de l’organisme (7958, rue Hochelaga), des bénévoles effectuent des retouches sur mesure à vos vêtements et le tout à prix modique.

Besoin de rétrécir vos vêtements, de réparer un bouton cassé ou une fermeture éclair qui a lâché, pas de soucis, les Cousettes sont là pour le réparer.

Pour information sur les tarifs et le service, on compose le 514 354-5131.