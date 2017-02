Une athlète d’Anjou reçoit une bourse de 1500$

Meghane Duchêne-Chalifoux, hockeyeuse de 14 ans, étudie en 3e secondaire au Collège Jean-Eudes et maintient une moyenne académique de 83 %. Elle fait partie des 20 récipiendaires d’une bourse de 1500$, attribuée dans le cadre de la 3e édition du Programme de bourses au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence, de la Fondation Palestre Nationale (FPN). Elle reçoit la bourse «Excellence académique».

Meghane a été médaillée de bronze à la Coupe Dodge 2016 et surclassée au niveau Midget même si elle est d’âge de Bantam. Elle a également réussi à percer l’alignement du Midget AAA féminin. À court terme, elle souhaite se tailler une place au sein de l’équipe du Québec U-18 et à plus long terme, participer au camp de développement de l’équipe canadienne. Une fois ses patins accrochés, Meghane désire poursuivre une carrière en génie robotique.

« Nous sommes très heureux de remettre aujourd’hui 20 bourses de 1 500 $ chacune à 20 jeunes étudiants-athlètes qui en sont à leur début sur les scènes sportives québécoise et canadienne. Il est important pour nous d’intervenir très tôt dans leur carrière sportive et de créer ainsi une réelle différence dans leur cheminement autant sportif qu’académique » a déclaré François Deschênes, président de la Fondation Palestre Nationale (FPN).

Les jeunes athlètes choisis ont été identifiés Espoir par leur fédération sportive. La FPN est la première fondation créée au Québec afin de soutenir le développement des athlètes amateurs.