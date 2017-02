Agenda d’Anjou, semaine du 27 février

Clinique d’impôts du CHORRA

Le Centre humanitaire d’organisation de ressources et de référence d’Anjou (CHORRA), en collaboration avec Revenu Québec, organise une clinique d’impôts pour les familles à faible revenu d’Anjou (revenu de 20 000 $ pour une personne seule et de 25 000 $ pour un couple).

La clinique aura lieu les 10 et 17 mars, de 9h à 16h, au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau) et le coût est de 10 $.

Les personnes intéressées doivent prendre rendez-vous en composant le 514 493-8278. Les places sont limitées.

Bénévoles recherchés

Le Courrier blanc recherche des bénévoles pour ses dîners communautaires du Service d’aide communautaire Anjou. Les dîners ont lieu les lundis au sous-sol de l’église St-Conrad et les jeudis en alternance aux Jardins Chaumont ainsi qu’au Centre communautaire d’Anjou.

Les tâches: servir aux tables, desservir le repas, laver et ranger la vaisselle et co-animer des activités ludiques aux aînés après le repas.

Les bénévoles devront aimer travailler avec le public et avoir de l’entregent. Pour information: 514 354-4299.

Cliniques d’impôts de l’ACCOHAM

Encore cette année, l’Association canadienne des chrétiens d’origine haïtienne à Montréal (ACCOHAM) organise des cliniques d’impôts à l’intention des personnes à faible revenu au 9643 rue Notre-Dame Est, tous les mercredis, du 8 mars au 26 avril, de 9h30 à 16h. Inscription et informations: 514 645-0320.

Carrefour des femmes Anjou

Le Carrefour des femmes d’Anjou organise plusieurs activités au cours des prochains jours.

Le 6 mars, à 13h30, «Bouge avant que ça rouille». Le 8 mars, dès 11h30, le centre souligne la Journée internationale des femmes avec une conférence ayant pour thème «Les acquis ici, maintenant et ailleurs». Dîner gratuit.

Le 9 mars, à 10h, une sortie à la découverte de Montréal (apportez votre lunch) est organisée. Et à 13h, discussion sur la sexualité au SARA Anjou.

Halte-garderie disponible gratuitement lors des activités sous réservation 24h à l’avance. Pour inscription aux activités, on compose le 514 351-7974.

Sortie

L’association Au fil du temps d’Anjou vous invite à une sortie au Cabaret Casino de Montréal « Les Dames de Coeur » le jeudi 16 mars, dîner inclus. Pour information, on contacte Lucie au 514 355-0603.

Centre de jour pour personne atteinte de maladies cognitives

Le Temps d’une pause, un organisme sans but lucratif qui existe depuis 14 ans, offre une journée d’activités en centre de jour pour les personnes atteintes de maladies cognitives de type Alzheimer.

Les activités ont lieu les vendredis, de 8h30 à 15h30, à la résidence Lionel-Bourdon (12100, Rodolphe-Forget). Pour information, on joint Catherine Royer-Bédard, intervenante psychosociale, au 514 722-3000 poste 2167.

Les activités sont réservées à la population de l’est de Montréal.

Anniversaire

Le Carrefour des femmes Anjou fêtera ses 30 ans d’existence lors d’un souper festif le vendredi 24 mars, à 18h, à la Salle Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau). Les billets sont présentement en vente au coût de 15 $. Pour information ou acheter des billets, on compose le 514 351-7974 avant le 17 mars. Aucun billet vendu sur place.

Jeux FADOQ

Les 20<+>es<+> Jeux FADOQ Île de Montréal auront lieu du 8 au 13 mai. Les personnes de 50 ans et plus sont invitées à s’inscrire à l’une des 12 disciplines: badminton, balle-molle, course, golf, marche, natation, pétanque, petites quilles, pickleball, tennis, Tennis de table et volleyball. Catégories offertes: «participatif» ou «compétitif». Pour plus d’information: 514 271-1411, poste 232 ou montreal.fadoq.ca/jeux.

Don de laine

Les gens qui ont de la laine à donner peuvent le faire auprès du club de tricot du Service d’aide communautaire (SAC) Anjou, qui sera heureux de recevoir les dons. Ceux-ci permettront aux membres du club de réaliser des créations qui seront ensuite vendues au profit du Courrier blanc, le programme des aînés du SAC Anjou.

Pour ce faire, il suffit de contacter l’équipe du Courrier blanc au 514 354-4299.

Flûtes et verres recherchés

Le Service d’aide communautaire Anjou est un organisme qui aide les familles et les personnes à faible revenu de l’arrondissement Anjou depuis près de 40 ans.

En vue du gala reconnaissance des bénévoles le 28 avril prochain, le SAC Anjou a besoin de flûtes en verre ou de coupes à vin pour cette soirée.

Il suffit de les déposer au local du SAC Anjou situé au 6497, avenue Azilda du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h.