Agenda de Mercier, semaine du 13 mars

Fête du printemps au parc Félix-Leclerc

Le Comité de surveillance Louis-Riel tiendra une grande fête du printemps le samedi 18 mars, de 13h à 17h, au parc Félix-Leclerc (coin Beaubien et Langelier).

Pour l’occasion, lacabane à sucre Clément Jetté sera présente et les participants pourront se sucrer le bec avec de la tire sur la neige et des produits de l’érable.

Des randonnées gratuites en compagnie d’animateurs seront aussi organisées dans le boisé Jean-Milot. De 13h30 à 14h30, observation des mammifères du boisé; de 14h30 à 15h30, à la découverte des nombreux arbres du boisé; de 15h30 à 16h30, initiation aux chants des oiseaux.

Pour information, on compose le 514 899-0642.

Conférence sur le contrôle des plantes envahissantes

Le parc du Boisé – Jean-Milot est un jeune parc urbain et sa biodiversité est mise à mal par certaines plantes envahissantes.

Le chercheur à l’Institut de recherche en biologie végétale, Jacques Brisson, donnera une conférence sur le contrôle des plantes envahissantes le samedi 25 mars, à 14h, à la bibliothèque Langelier (6473, rue Sherbrooke).

Réservation obligatoire avant le 24 mars en composant le 514 899-0642.

Bénévole recherché

La Maison des familles de Mercier-Est est à la recherche d’un commissionnaire/magasinier qui pourra effectuer les achats une fois par semaine dans les épiceries du quartier afin d’approvisionner le service de halte-garderie de l’organisme.

La personne recherchée devra être respectueuse, fiable, honnête et doit posséder une voiture (remboursement de frais de kilométrage).

L’horaire proposé est entre le lundi et le mercredi, entre 10h et 15h (une fois par semaine). Pour information, on compose le 514 354-6044 ou par courriel à benevole@maisondesfamilles.ca.

Finie l’apnée du sommeil!

L’APQ invite tous les gens souffrant d’Apnée du sommeil aux rencontres du groupe d’entraide de Montréal. Les rencontres ont lieu les 2ième mardi de chaque mois.

La prochaine rencontre aura lieu le 14 mars 2017, de 13h30 à 15h30 au 6070 rue Sherbrooke est, bureau 104.

Activité gratuite. Informations: 514-287-7400 poste 241.

Centre de jour pour personne atteinte de maladies cognitives

Le Temps d’une pause, un organisme sans but lucratif qui existe depuis 14 ans, offre une journée d’activités en centre de jour pour les personnes atteintes de maladies cognitives de type Alzheimer.

Les activités ont lieu les vendredis, de 8h30 à 15h30, à la résidence Lionel-Bourdon (12100, Rodolphe-Forget). Pour information, on joint Catherine Royer-Bédard, intervenante psychosociale, au 514 722-3000 poste 2167.

Les activités sont réservées à la population de l’est de Montréal.

Joueurs de cartes recherchés

Le club de l’âge d’or des Troubadours Saint-Donat est à la recherche de joueurs de carte de 500.

L’activité se déroule les mercredis, à compter de 13h. Les personnes intéressées sont invitées à composer le 514 251-2636.

Bénévoles recherchés

Le SÉSAME est à la recherche d’un bénévole pour effectuer la livraison de repas à des aînés du quartier les vendredis, de 10h30 à 14h.

Voiture fournie, repas inclus et compensation en denrées alimentaires. Pour information, on communique avec Stéphane au 514 493-7656 ou au stephanetremblay@lesesame.org.

Cliniques d’impôts

Des bénévoles du Chez-Nous de Mercier-Est offrent un coup de pouce aux gens ayant besoin d’aide pour remplir leur déclaration de revenus. Les cliniques d’impôts se tiendront les lundis 20 et 27 mars, dans les locaux de l’organisme (7958, rue Hochelaga).

Les cliniques s’adressent aux personnes de 55 ans et plus ayant un faible revenu (25 000 $ pour une personne seule et 30 000 $ pour un couple) et habitant le quartier de Mercier-Est.

Pour obtenir un rendez-vous, on compose le 514 354-5131. Les places sont limitées.