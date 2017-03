Agenda d’Anjou, semaine du 20 mars

Bénévoles recherchés

Le Courrier blanc recherche des bénévoles pour ses dîners communautaires du Service d’aide communautaire Anjou. Les dîners ont lieu les lundis au sous-sol de l’église St-Conrad et les jeudis en alternance aux Jardins Chaumont ainsi qu’au Centre communautaire d’Anjou.

Les tâches: servir aux tables, desservir le repas, laver et ranger la vaisselle et coanimer des activités ludiques aux aînés après le repas.

Les bénévoles devront aimer travailler avec le public et avoir de l’entregent. Pour information: 514 354-4299.

Spectacle

Le musicien Antoine Mainville sera de passage au Centre communautaire Anjou (7800, Métropolitain) le jeudi 30 mars, à 19h30. L’activité est gratuite et les laissez-passer sont offerts une heure avant le début du spectacle.

Avec ses phrases aux images fluides, ses mélodies et des émotions sans artifice, le chanteur transporte les spectateurs au recoin d’eux-mêmes.

En 2016, la Boîte à chansons de L’Assomption lui attribue le premier prix et l’arrondissement d’Anjou lui décerne le prix Coup de cœur lors du Concours MusiQualité.

«Sur les traces d’Anjou»

Dans le cadre des festivités du 375e de Montréal, Opération surveillance Anjou (OSA) travaille à mettre en valeur la vitalité de l’arrondissement d’Anjou par le biais d’un grand festival baptisé «Sur les traces d’Anjou», qui aura lieu le 23 août, à la place du citoyen devant la mairie de l’arrondissement.

Vous avez des activités prévues prochainement qui permettront de mettre en valeur le quartier? Des bénévoles d’OSA se rendront sur place pour immortaliser le moment. Les organismes peuvent également faire parvenir leurs photographies à surlestracesdanjou@osa.qc.ca.

Pour information, on communique avec Vanessa Thermogène, chargée de projet, au 514 493-8216.

Conférence

La Maison de thé Camellia Sinensis présentera une conférence intitulée «Voyage au pays du thé» le jeudi 23 mars, à 18h, à la salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil.

Au menu: histoires, traditions, bienfaits et dégustation.

Concert

L’ensemble baroque Pallade Musica offrira un concert gratuit le dimanche 26 mars, à 11h, au Centre communautaire Anjou (7800, Métropolitain).

Ce concert reproduit le contexte de la première présentation des quatuors parisiens de Telemann en 1737.

Les laissez-passer sont offerts une heure avant le début du spectacle. Un léger goûter sera servi à compter de 10h.

Sorties

L’association «Au fil du temps d’Anjou» organise diverses sorties. Spectacle Cirkopolis du cirque Éloize, le 21 avril, au théâtre Hector-Charland à L’Assomption.

La Nouvelle-Acadie de Lanaudière le jeudi 15 juin (dîner inclus et plusieurs visites).

Pour information, on communique avec Lucie au 514 355-0603.

Jeux FADOQ

Les 20<+>es<+> Jeux FADOQ Île de Montréal auront lieu du 8 au 13 mai. Les personnes de 50 ans et plus sont invitées à s’inscrire à l’une des 12 disciplines: badminton, balle-molle, course, golf, marche, natation, pétanque, petites quilles, pickleball, tennis, Tennis de table et volleyball. Catégories offertes: «participatif» ou «compétitif». Pour plus d’information: 514 271-1411, poste 232 ou montreal.fadoq.ca/jeux.

Centre de jour pour personne atteinte de maladies cognitives

Le Temps d’une pause, un organisme sans but lucratif qui existe depuis 14 ans, offre une journée d’activités en centre de jour pour les personnes atteintes de maladies cognitives de type Alzheimer.

Les activités ont lieu les vendredis, de 8h30 à 15h30, à la résidence Lionel-Bourdon (12100, Rodolphe-Forget). Pour information, on joint Catherine Royer-Bédard, intervenante psychosociale, au 514 722-3000 poste 2167.

Les activités sont réservées à la population de l’est de Montréal.