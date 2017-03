Agenda de Mercier, semaine du 20 mars

Atelier-conférence

Le SÉSAME tiendra un atelier-conférence sur le thème «Nutrition et médication» le jeudi 23 mars, dans les locaux de l’organisme (8628, rue Hochelaga).

Offert en collaboration avec l’organisme «Cuisinons ensemble», deux nutritionnistes viendront discuter des enjeux d’une saine nutrition et de la prise de certains médicaments.

Le coût de l’activité est de 2 $ (participation à la cuisine 10 personnes maximum) et de 5 $ ( conférence et goûter seulement 25 personnes maximum).

Si participation à la cuisine les gens sont invités à 16h alors que la conférence débutera à 17h.

Pour s’inscrire, on joint Martine Côté au 514 729-4123 ou par courriel à mcote@lemurier.org.

Soirée «Paint-Nite»

La Maison des familles de Mercier-Est organisme un événement-bénéfice le jeudi 23 mars, de 18h à 21h, à la maison de la culture Mercier (8105, rue Hochelaga).

La soirée «Paint-Nite» (peinture sur toile) permet aux participants de créer une toile et ils sont accompagnés par un artiste qui les guide dans leurs étapes. En fait, c’est comme avoir un cours de peinture. L’artiste explique les techniques de base et les gens repartent avec leur création.

Les billets sont actuellement en vente au coût de 80 $ et les profits permettront à la Maison des familles de poursuivre sa mission. Pour information, on compose le 514 354-6044.

Bibliothèque Mercier

Plusieurs activités se dérouleront à la bibliothèque Mercier au cours des prochains jours.

«Histoires de pirouettes» le samedi 25 mars, à 11h, pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents. «Mini-contes de Mimi», le lundi 27 mars, à 10h30, pour les enfants de 6 mois à 2 ans et leurs parents.

Les inscriptions sont obligatoires et pour ce faire on compose le 514 872-8738.

5 à 7 Thé et détente

Activité de Pilates gratuite pour les femmes le jeudi 23 mars, de 17h à 19h, dans les locaux du PITREM (au deuxième étage du 7962, rue Hochelaga).

Pour inscription, on compose le 514 356-3226 poste 247.

Bénévole recherché

La Maison des familles de Mercier-Est est à la recherche d’un commissionnaire/magasinier qui pourra effectuer les achats une fois par semaine dans les épiceries du quartier afin d’approvisionner le service de halte-garderie de l’organisme.

La personne recherchée devra être respectueuse, fiable, honnête et doit posséder une voiture (remboursement de frais de kilométrage).

L’horaire proposé est entre le lundi et le mercredi, entre 10h et 15h (une fois par semaine). Pour information, on compose le 514 354-6044 ou par courriel à benevole@maisondesfamilles.ca.

Cliniques d’impôts de l’ACCOHAM

Encore cette année, l’Association canadienne des chrétiens d’origine haïtienne à Montréal (ACCOHAM) organise des cliniques d’impôts à l’intention des personnes à faible revenu au 9643 rue Notre-Dame Est, tous les mercredis, jusqu’au 26 avril, de 9h30 à 16h. Inscription et informations: 514 645-0320.

Joueurs de cartes recherchés

Le club de l’âge d’or des Troubadours Saint-Donat est à la recherche de joueurs de carte de 500.

L’activité se déroule les mercredis, à compter de 13h. Les personnes intéressées sont invitées à composer le 514 251-2636.

Bénévoles recherchés

Le SÉSAME est à la recherche d’un bénévole pour effectuer la livraison de repas à des aînés du quartier les vendredis, de 10h30 à 14h.

Voiture fournie, repas inclus et compensation en denrées alimentaires. Pour information, on communique avec Stéphane au 514 493-7656 ou au stephanetremblay@lesesame.org.

Conférence sur le contrôle des plantes envahissantes

Le parc du Boisé – Jean-Milot est un jeune parc urbain et sa biodiversité est mise à mal par certaines plantes envahissantes.

Le chercheur à l’Institut de recherche en biologie végétale, Jacques Brisson, donnera une conférence sur le contrôle des plantes envahissantes le samedi 25 mars, à 14h, à la bibliothèque Langelier (6473, rue Sherbrooke).

Réservation obligatoire avant le 24 mars en composant le 514 899-0642.

Centre de jour pour personne atteinte de maladies cognitives

Le Temps d’une pause, un organisme sans but lucratif qui existe depuis 14 ans, offre une journée d’activités en centre de jour pour les personnes atteintes de maladies cognitives de type Alzheimer.

Les activités ont lieu les vendredis, de 8h30 à 15h30, à la résidence Lionel-Bourdon (12100, Rodolphe-Forget). Pour information, on joint Catherine Royer-Bédard, intervenante psychosociale, au 514 722-3000 poste 2167.

Les activités sont réservées à la population de l’est de Montréal.