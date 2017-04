Agenda de Mercier, semaine du 3 avril

Joueurs de cartes recherchés

Le club de l’âge d’or des Troubadours Saint-Donat est à la recherche de joueurs de carte de 500.

L’activité se déroule les mercredis, à compter de 13h. Les personnes intéressées sont invitées à composer le 514 251-2636.

Portes ouvertes au Chez-Nous de Mercier-Est

Le Chez-Nous de Mercier-Est tient une «semaine portes ouvertes», du 3 au 9 avril, afin de faire découvrir gratuitement aux gens une multitude d’activités et d’ateliers offerts aux personnes de 55 ans et plus au sein de l’organisme.

Baladi, yoga sur chaise, mise en forme, scrabble, atelier de bijoux et plus encore. Pour connaître l’horaire de la programmation, on visite le site Internet de l’organisme au http://www.lecheznous.org ou on compose le 514 354-5131.

Bénévole recherché

La Maison des familles de Mercier-Est est à la recherche d’un commissionnaire/magasinier qui pourra effectuer les achats une fois par semaine dans les épiceries du quartier afin d’approvisionner le service de halte-garderie de l’organisme.

La personne recherchée devra être respectueuse, fiable, honnête et doit posséder une voiture (remboursement de frais de kilométrage).

L’horaire proposé est entre le lundi et le mercredi, entre 10h et 15h (une fois par semaine). Pour information, on compose le 514 354-6044 ou par courriel à benevole@maisondesfamilles.ca.

Cliniques d’impôts de l’ACCOHAM

Encore cette année, l’Association canadienne des chrétiens d’origine haïtienne à Montréal (ACCOHAM) organise des cliniques d’impôts à l’intention des personnes à faible revenu au 9643 rue Notre-Dame Est, tous les mercredis, jusqu’au 26 avril, de 9h30 à 16h. Inscription et informations: 514 645-0320.

Souper des Amis de Saint-Fabien

Le prochain souper dansant du club social des Amis de Saint-Fabien se tiendra le 7 avril, au sous-sol de l’église Saint-Fabien (6455, avenue de Renty).

Les portes ouvrent à 17h et le repas sera servi à compter de 18h. L’animation de la soirée est assurée par le duo Céline et Denis.

Pour information ou réservation, on contacte Candide Pommerleau au 514 322-5734 ou Madeleine Monchamp au 514 255-9706.

Les Troubadours

Le prochain souper mensuel du club de l’âge d’or Les Troubadours se tiendra le 15 avril. Les billets sont en vente jusqu’au 12 avril.

Pour information, on compose le 514 251-2636.

Vente de garage

Le Chez-Nous de Mercier-Est organise une grande vente de garage le samedi 22 avril, de 9h à 15h, au 7958, rue Hochelaga (intérieur et extérieur).

Possibilité de louer une table pour vendre vos objets. Location d’une grande table: 20 $ et d’une petite table: 12 $. Les montants provenant de la location des tables serviront à mettre en place des projets pour les aînés démunis du quartier.

Pour réservation et information, on contacte Sara ou Jocelyne au 514 354-5131.

Bénévole recherché

Le SÉSAME est à la recherche d’un bénévole pour effectuer la livraison de repas à des aînés du quartier les vendredis, de 10h30 à 14h.

Voiture fournie, repas inclus et compensation en denrées alimentaires. Pour information, on communique avec Stéphane au 514 493-7656 ou au stephanetremblay@lesesame.org.