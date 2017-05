Agenda d’Anjou, semaine du 1er mai

«Jardiner à l’ombre»

La Société d’horticulture, d’écologie et de vivaces d’Anjou (SHÉVA) organise une conférence intitulée «Jardiner à l’ombre» le 8 mai, à 19h, à la salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil (7500, avenue Goncourt).

L’activité est gratuite pour les membres et le coût de 15 $ pour les non-membres. Inscription obligatoire et information sur la boîte vocale au 514 990-4391.

Carrefour des femmes d’Anjou

Plusieurs activités se tiendront au Carrefour des femmes d’Anjou dans les prochains jours.

«Bouge avant que ça rouille» le lundi 8 mai, à 13h30.

Atelier sur les habiletés parentales Triple P, le 9 mai, à 9h30, et atelier «Solutions aux dettes» animé par l’ACEF toujours le 9 mai, mais à 13h30.

Le mercredi 10 mai, dès 9h, cuisine collective. Le lendemain, jeudi 11 mai, dès 10h, sortie exploratoire de Montréal (destination dépendamment de la météo).

Pour s’inscrire aux activités, on compose le 514 351-7974. Une halte-garderie est disponible gratuitement lors des activités. Il faut toutefois aviser l’éducatrice 48h à l’avance.

Cercle amitié Anjou

Le Cercle amitié Anjou 50 ans + terminera sa session le 9 mai pour la pause estivale et sera de retour le 5 septembre prochain.

Bingo, poche-baseball, cours de danse en ligne et plusieurs autres activités sont offertes.

Carte de membre au coût de 5 $. Pour information, on joint Jean au 450 651-6285.

De plus, divers voyages et sorties sont organisés. Micheline 514 727-3531.

«Sur les traces d’Anjou»

Dans le cadre des festivités du 375e de Montréal, Opération surveillance Anjou (OSA) travaille à mettre en valeur la vitalité de l’arrondissement d’Anjou par le biais d’un grand festival baptisé «Sur les traces d’Anjou», qui aura lieu le 23 août, à la place du citoyen devant la mairie de l’arrondissement.

Vous avez des activités prévues prochainement qui permettront de mettre en valeur le quartier? Des bénévoles d’OSA se rendront sur place pour immortaliser le moment. Les organismes peuvent également faire parvenir leurs photographies à surlestracesdanjou@osa.qc.ca.

Pour information, on communique avec Vanessa Thermogène, chargée de projet, au 514 493-8216.

Dons de tissus

La Maison de la famille du SAC Anjou est à la recherche de dons de tissus et de fils pour les ateliers de couture.

Les gens peuvent déposer leurs dons au 6956, avenue des Ormeaux, de 9h à 17h, du lundi au vendredi.

Jeux FADOQ

Les 20<+>es<+> Jeux FADOQ Île de Montréal auront lieu du 8 au 13 mai. Les personnes de 50 ans et plus sont invitées à s’inscrire à l’une des 12 disciplines: badminton, balle-molle, course, golf, marche, natation, pétanque, petites quilles, pickleball, tennis, Tennis de table et volleyball. Catégories offertes: «participatif» ou «compétitif». Pour plus d’information: 514 271-1411, poste 232 ou montreal.fadoq.ca/jeux.