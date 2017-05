Agenda de Mercier, semaine du 1er mai

Bénévoles recherchés

Le Comité de surveillance Louis-Riel est à la recherche de citoyens intéressés à rejoindre le «comité de la rue Beaubien». Les gens auront l’opportunité de s’engager bénévolement dans plusieurs événements et projets d’aménagement de cette artère.

Entre autres, ils pourront participer à l’organisation de la fête de rue (17 juin) ou encore explorer différentes solutions pour améliorer la qualité de vie et animer la rue (musique, peinture, spectacles).

Pour information, on contacte l’organisme au 514 899-0642.

Intégration à l’emploi

La prochaine session du programme préparatoire à l’emploi du Carrefour Relance débute le 8 mai prochain.

Le programme vise à accompagner les gens éloignés du marché du travail, âgés de 30 ans et plus, à intégrer ou réintégrer le marché de l’emploi et les soutenir dans leurs démarches de recherche d’emploi ou de formation. Une allocation de participation peut être allouée par Emploi Québec tout au long du programme.

Pour information, on compose le 514 254-7400.

Fête des lettres et des mots

La Fête des lettres et des mots se déroulera le 9 mai, de 9h à midi, à la bibliothèque Mercier.

Des spectacles pour les enfants 0-5 ans sont prévus à 9h20, 10h et 10h45 au studio B de la maison de la culture Mercier. Gratuit et entrée libre pour les familles.

La Fête des lettres et des mots fait la promotion de l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les tout-petits.

À la découverte des oiseaux du Québec

Les amateurs d’ornithologie sont conviés à une activité de découverte des oiseaux du Québec, le samedi 6 mai, de 8h30 à 10h30, au chalet du parc Félix-Leclerc.

Les participants n’ont qu’à apporter leur guide d’identification et le Comité de surveillance Louis-Riel fournit des jumelles.

Pour s’inscrire ou plus d’information, on compose le 514 899-0642.

Maison des familles de Mercier-Est

La Maison des familles de Mercier-Est est à la recherche d’une personne pour effectuer des tâches ménagères légères. Celle-ci sera responsable du lavage hebdomadaire (guenilles, draps pour bébé, linge à vaisselle), de la désinfection et du rangement des jouets afin de respecter les règles d’hygiène.

La personne doit être disponible les mercredis, à raison de trois heures, durant les heures d’ouverture de l’organisme, qui elles sont de 10h à 15h.

Pour information, on compose le 514 354-6044 ou par courriel à benevole@maisondesfamilles.ca.

Camp de jour

Le temps des camps de jour arrive à grands pas et le Centre récréatif et communautaire (CRC) Saint-Donat est en période d’inscriptions.

L’équipe du CRC est disponible dès maintenant pour inscrire vos enfants.

Pour information, on consulte le site web au http://www.crcstdonat.org ou on téléphone au 514 253-8913.

Fête des familles

La Maison des familles de Mercier-Est est à la recherche de bénévoles en vue de la Fête de la famille 2017, qui se tiendra le 27 mai prochain, au parc de la promenade Bellerive.

De l’animation d’activités pour enfants en passant par le montage, le démontage des lieux et le maintien de la sécurité, plusieurs postes bénévoles sont offerts.

Pour information, on compose le 514 354-6044 ou par courriel à benevole@maisondesfamilles.ca.

Vente de garage

Les gens intéressés à faire de bonnes affaires sont invités à une grande vente de garage le samedi 10 juin, de 8h à 16h, au 301, rue Contrecoeur (coin Bellerive).

Plusieurs objets seront mis en vente par plusieurs familles du quartier. En cas de pluie, la vente est remise au samedi 17 juin.