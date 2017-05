Raôul Duguay et Louise Thériault à Anjou

L’artiste Raôul Duguay et l’auteure, Louise Thériault seront de passage au magasin Archambault à la succursale Anjou, le samedi 13 mai de 15h à 17h pour une séance de dédicaces, de l’ouvrage «Raôul Duguay, L’arbre qui cache la forêt» lancé le 26 avril dernier.

Louise Thériault dresse le portrait de Raôul Duguay, humaniste, poète, philosophe, conférencier, chanteur, musicien, compositeur, dramaturge, cinéaste, peintre, sculpteur et bien plus encore, et auteur de la chanson emblématique « La Bittt à Tibi ».

L’auteure révèle un créateur qui, en quelque 50 ans de carrière, a touché à toutes les formes d’expression.

(crédit photo: collaboration spéciale)