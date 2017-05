L’Antre-Jeunes ramasse 75 000 $

Le 6 avril dernier, L’Antre-Jeunes de Mercier-Est célébrait la quinzième édition de son événement-bénéfice annuel Vins & fromages.

Cette édition, sous la présidence d’honneur de Sonia Léonard, avait pour thème la créativité. La soirée a débuté en grand avec un vernissage-cocktail où une trentaine d’œuvres originales y étaient exposées. Ces toiles ont été créées par six jeunes sous le mentorat de l’artiste contemporain Guy Hamelin lors d’un projet de 28 ateliers en 2016.

L’organisme a accueilli près de 280 convives et a pu compter sur la généreuse contribution de ses commanditaires pour amasser une somme de plus de 75 000 $. Parmi ces commanditaires, la participation d’Énergie Valero Inc, L’Administration portuaire de Montréal, Indorama, Les Caisses Desjardins d’Anjou-Tétreaultville et de Longue-Pointe et les Producteurs de lait du Québec a généreusement contribué au succès de la soirée.