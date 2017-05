Mercier–Hochelaga-Maisonneuve remporte la 1ere place du Défi Santé

Pour la 3e année consécutive, l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve termine sur la première marche du podium du Défi Santé 2017.

La Coupe Montréal physiquement active revient à l’arrondissement pour une 3e année consécutive, grâce au taux de participation de ses citoyens. En 2e et 3e positions on retrouve Rosemont–La-Petite-Patrie et Lachine.

La remise des prix a eu lieu le 11 mai en présence de plusieurs partenaires de Montréal physiquement active et du Système alimentaire montréalais.

L’arrondissement remporte également le 1er prix dans la catégorie Bonification des infrastructures et équipements sportifs, récréatifs et de loisir, pour son projet Réaménagement du parc Edmond-Hamelin.

Promouvoir les saines habitudes de vie

Pour une 4e année, les 19 arrondissements montréalais ont participé à ce volet de lu Défi Santé qui invite les municipalités et communautés locales à faire la promotion des saines habitudes de vie auprès de la population et à déposer un projet d’environnement favorable réalisé sur leur territoire.

« Nous sommes fiers de reconnaître l’engagement des arrondissements de Montréal, qui par leur participation au Défi Santé, démontrent leur volonté d’améliorer la santé et la qualité de vie des Montréalais. Félicitations et merci aux gagnants! », souligne Guy Desrosiers, chef de la direction de Capsana.

Lancé en 2005, le Défi Santé est une vaste campagne de promotion des saines habitudes de vie, qui, depuis sa création, a généré plus de 1,4 million d’inscriptions. Réalisé par Capsana, le Défi Santé est présenté par IGA, en collaboration avec la Financière Sun Life.