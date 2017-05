Agenda de Mercier, semaine du 15 mai

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Mercier. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte, d’un maximum de 75 mots, au plus tard le jeudi midi pour la parution suivante du mardi, à agenda_mercier@tc.tc.

Le Centre Info-Femmes lutte contre l’homophobie

Dans le cadre de la « Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie », le centre invite les femmes à participer à une activité de sensibilisation qui a pour but de favoriser l’inclusion des personnes homosexuelles et trans dans notre quartier. Dans un contexte convivial, des activités auront lieu au cours de cette soirée, pour nous aider à déconstruire mythes et préjugés et à répondre à nos interrogations.

Le mardi 16 mai 2017, de 19h à 21h, au Centre Info-Femmes, 2185 des Ormeaux. Inscriptions : Par téléphone au 514 355-4529 ou en personne.

Bénévoles recherchés

La Maison des familles de Mercier-Est est à la recherche de bénévoles afin de combler certains postes: aide à la fête de la famille le 27 mai; préposé à l’accueil; commissionnaire et plus encore.

Pour information, on compose le 514 354-6044 ou benevole@maisondesfamilles.ca.

Formation collecte des résidus alimentaires

L’Éco-quartier Mercier – Hochelaga-Maisonneuve invite la population à une formation interactive qui vous permettra d’obtenir des conseils pour intégrer la collecte des résidus alimentaires (bacs bruns) au quotidien.

L’atelier se tiendra le mercredi 17 mai, de 18h à 19h, à la bibliothèque Langelier (6473, rue Sherbrooke Est). L’inscription est obligatoire. Pour information, on communique avec les responsables au 514 253-5777.

Bazar de la rue Beaubien

Dans le cadre de la revitalisation de la rue Beaubien, le Comité de surveillance Louis-Riel organise un grand bazar le 17 juin, de 11h à 17h, sur la rue Beaubien au parc Félix-Leclerc.

Les citoyens peuvent louer une table et deux chaises au coût de 20 $. La location est réservée en priorité aux résidents de l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve. Pour information, on compose le 514 899-0642. En cas de pluie forte, l’activité est remise au 5 août.

Camp de jour

Le temps des camps de jour arrive à grands pas et le Centre récréatif et communautaire (CRC) Saint-Donat est en période d’inscriptions.

L’équipe du CRC est disponible dès maintenant pour inscrire vos enfants.

Pour information, on consulte le site web au http://www.crcstdonat.org ou on téléphone au 514 253-8913.

Fête des familles

La Maison des familles de Mercier-Est est à la recherche de bénévoles en vue de la Fête de la famille 2017, qui se tiendra le 27 mai prochain, au parc de la promenade Bellerive.

De l’animation d’activités pour enfants en passant par le montage, le démontage des lieux et le maintien de la sécurité, plusieurs postes bénévoles sont offerts.

Pour information, on compose le 514 354-6044 ou par courriel à benevole@maisondesfamilles.ca.

Vente de garage

Les gens intéressés à faire de bonnes affaires sont invités à une grande vente de garage le samedi 10 juin, de 8h à 16h, au 301, rue Contrecoeur (coin Bellerive).

Plusieurs objets seront mis en vente par plusieurs familles du quartier. En cas de pluie, la vente est remise au samedi 17 juin.

Bénévoles recherchés

Le Comité de surveillance Louis-Riel est à la recherche de citoyens intéressés à rejoindre le «comité de la rue Beaubien». Les gens auront l’opportunité de s’engager bénévolement dans plusieurs événements et projets d’aménagement de cette artère.

Entre autres, ils pourront participer à l’organisation de la fête de rue (17 juin) ou encore explorer différentes solutions pour améliorer la qualité de vie et animer la rue (musique, peinture, spectacles).

Pour information, on contacte l’organisme au 514 899-0642.