Agenda d’Anjou, semaine du 15 mai

Des trio hot-dog pour l’Antre-Jeunes

Le samedi 20 mai et le dimanche 21 mai entre 11h et 17h, l’équipe de L’Antre-Jeunes et ses membres seront au Rona Anjou pour tenir un kiosque de nourriture. Cette activité permettra de financer les activités estivales des jeunes tout en leur offrant une expérience de travail.

Sorties de la SHÉVA

La Société d’horticulture, d’écologie et de vivaces d’Anjou (SHÉVA) organise deux sorties, une au jardin Botanique de Montréal le 21 juin, et l’autre en Montérégie le 24 août, au jardin Daniel Séguin.

Le transport se fait avec l’autobus de l’arrondissement. Il reste encore des places.

Pour connaître le coût des sorties, s’inscrire ou tout autre information, on laisse un message vocal au 514 990-4391 et la SHÉVA vous recontactera.

Souper de rapprochement culturel

L’association Al Arabiya-Québec organise son souper annuel le jeudi 8 juin à partir de 19h30, au centre Roger Rousseau à Anjou. Menu multi-saveurs, activités pour enfants, animation et exposants sont prévus.

Les billets, au prix de 20$ pour les membres et 30$ pour les non-membres sont en vente en téléphonant au 514 717-0021 ou 514 910-1195.

Bénévoles recherchés

Le Service d’aide communautaire (SAC) Anjou est un organisme qui aide les familles et les personnes à faible revenu de l’arrondissement d’Anjou depuis près de 40 ans.

Afin de compléter son équipe de transport, l’organisme est à la recherche d’un bénévole disponible le mercredi matin pour accompagner leur chauffeur à la cueillette de denrées alimentaires à Moisson Montréal.

Pour information, on compose le 514 354-4299.

Sorties

L’association «Au fil du temps d’Anjou» organise diverses sorties. La Nouvelle-Acadie de Lanaudière le jeudi 15 juin (dîner inclus et plusieurs visites).

Le mardi 4 juillet: exposition internationale à Gatineau, visite du marché historique By Ward et croisière sur le canal Rideau (dîner inclus, souper libre).

Les 19 et 20 juillet: escale à l,île d’Orléans et Québec incluant plusieurs visites et quatre repas inclus.

Pour information, on communique avec Lucie au 514 355-0603.

Carrefour des femmes d’Anjou

Plusieurs activités se tiendront au Carrefour des femmes d’Anjou dans les prochains jours.

«Bouge avant que ça rouille» le lundi 15 mai, à 13h30.

Atelier sur les habiletés parentales Triple P, le 16 mai, à 9h30, et atelier Mère d’ailleurs fille d’ici toujours le 9 mai, mais à 13h.

Le mercredi 17 mai, dès 9h, cuisine collective. Le lendemain, jeudi 18 mai, brunch d’actualité à 9h30; jasette en anglais à 13h; et planification des cuisines collectives à 14h30.

Le vendredi 19 mai, à 18h, à la salle Roger-Rousseau (inscription requise), l’organisme soulignera la Fête des mères.

Pour s’inscrire aux activités, on compose le 514 351-7974. Une halte-garderie est disponible gratuitement lors des activités. Il faut toutefois aviser l’éducatrice 48h à l’avance.

«Sur les traces d’Anjou»

Dans le cadre des festivités du 375e de Montréal, Opération surveillance Anjou (OSA) travaille à mettre en valeur la vitalité de l’arrondissement d’Anjou par le biais d’un grand festival baptisé «Sur les traces d’Anjou», qui aura lieu le 23 août, à la place du citoyen devant la mairie de l’arrondissement.

Vous avez des activités prévues prochainement qui permettront de mettre en valeur le quartier? Des bénévoles d’OSA se rendront sur place pour immortaliser le moment. Les organismes peuvent également faire parvenir leurs photographies à surlestracesdanjou@osa.qc.ca.

Pour information, on communique avec Vanessa Thermogène, chargée de projet, au 514 493-8216.

Le cercle amitié Anjou

Pour les 50 ans et plus: les activités sont maintenant terminées pour la saison estivale. Elles reprendront le 5 septembre. Les cours de danse en ligne reprendront le 12 septembre au Centre Roger Rousseau à 9h et 10h. Carte de membre à 5,00$. Information : Jean 450 651-6285. Micheline organise des sorties – Informations: 514 727-3531.