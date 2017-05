Agenda d’Anjou, semaine du 23 mai

Séance de yoga du rire

Les Ateliers mot à mot du SAC Anjou invite les gens à une séance de thérapie par le rire avec Sandra Bernaz, animatrice en yoga du rire, le 30 mai, dans les locaux de l’organisme (8656, avenue Chaumont).

Le coût de la conférence est de 5 $ et les participants doivent prévoir un habillement confortable et une serviette. Pour information, on joint Claudia Lavallée au 514 354-6526.

Concert de harpe

L’école de harpe Marie-Josée Laprise présentera son concert 25e anniversaire le 4 juin prochain, à 15h, à l’église Jean XXIII (7101, de l’Alsace).

Ce concert de harpe celtique et de grande harpe mettra en vedette les élèves de l’école de tous âges et de tous niveaux. Les gens auront l’occasion d’entendre un répertoire varié et un grand ensemble composé de 18 harpes, ainsi que Valérie Milot, artiste invitée.

Les billets sont en vente au coût de 15 $ par adulte. Pour se les procurer, on compose le 514 642-7555.

Sorties de la SHÉVA

La Société d’horticulture, d’écologie et de vivaces d’Anjou (SHÉVA) organise deux sorties, une au jardin Botanique de Montréal le 21 juin, et l’autre en Montérégie le 24 août, au jardin Daniel Séguin.

Le transport se fait avec l’autobus de l’arrondissement. Il reste encore des places.

Pour connaître le coût des sorties, s’inscrire ou tout autre information, on laisse un message vocal au 514 990-4391 et la SHÉVA vous recontactera.

Bénévoles recherchés

Le Service d’aide communautaire (SAC) Anjou est un organisme qui aide les familles et les personnes à faible revenu de l’arrondissement d’Anjou depuis près de 40 ans.

Afin de compléter son équipe de transport, l’organisme est à la recherche d’un bénévole disponible le mercredi matin pour accompagner leur chauffeur à la cueillette de denrées alimentaires à Moisson Montréal.

Pour information, on compose le 514 354-4299.

Sorties

L’association «Au fil du temps d’Anjou» organise diverses sorties. Du 24 au 30 juillet, escapade à la découverte du Labrador et de l’archipel de Mingan.

Du 6 au 11 août, voyage à Atlantic City, comprenant cinq nuits au Bally’s, coupons repas et bonis.

Pour information, on communique avec Lucie au 514 355-0603.

Carrefour des femmes d’Anjou

Plusieurs activités se tiendront au Carrefour des femmes d’Anjou dans les prochains jours.

«Bouge avant que ça rouille» le lundi 29 mai, à 13h30. Atelier Mère d’ailleurs fille d’ici le 30 mai, mais à 13h30.

Le mercredi 31 mai, dès 9h, cuisine collective. Le lendemain, jeudi 1er juin, jasette en anglais à 9h; dîner interculturel à 11h30; et planification des cuisines collectives à 14h30.

Pour s’inscrire aux activités, on compose le 514 351-7974. Une halte-garderie est disponible gratuitement lors des activités. Il faut toutefois aviser l’éducatrice 48h à l’avance.

«Sur les traces d’Anjou»

Dans le cadre des festivités du 375e de Montréal, Opération surveillance Anjou (OSA) travaille à mettre en valeur la vitalité de l’arrondissement d’Anjou par le biais d’un grand festival baptisé «Sur les traces d’Anjou», qui aura lieu le 23 août, à la place du citoyen devant la mairie de l’arrondissement.

Vous avez des activités prévues prochainement qui permettront de mettre en valeur le quartier? Des bénévoles d’OSA se rendront sur place pour immortaliser le moment. Les organismes peuvent également faire parvenir leurs photographies à surlestracesdanjou@osa.qc.ca.

Pour information, on communique avec Vanessa Thermogène, chargée de projet, au 514 493-8216.

Le cercle amitié Anjou

Pour les 50 ans et plus: les activités sont maintenant terminées pour la saison estivale. Elles reprendront le 5 septembre. Les cours de danse en ligne reprendront le 12 septembre au Centre Roger Rousseau à 9h et 10h. Carte de membre à 5,00$. Information : Jean 450 651-6285. Micheline organise des sorties – Informations: 514 727-3531.