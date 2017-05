Agenda d’Anjou, semaine du 29 mai

Souper interculturel

L’association Al Arabiya-Québec tiendra son souper interculturel annuel le jeudi 8 juin, de 19h30 à 23h, au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau).

Menu maison multisaveurs, activités pour enfants, animation, exposants et plus encore.

Les billets sont en vente au coût de 50 $ pour les organismes, 30 $ pour les non-membres, 20 $ pour les membres, 15 $ pour les adolescents et 10 $ pour les enfants de moins de 10 ans. Aucun billet à la porte. Pour réserver, on compose le 514 717-0021 ou le 514 910-1195.

CHORRA

Le Centre humanitaire d’organisation de ressources et de référence d’Anjou (CHORRA) organise une rencontre-échange sur le thème de la place de la femme immigrante dans la société québécoise le vendredi 9 juin, de 19h à 21h, au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau).

Un léger goûter sera servi au cours de la soirée. Pour participer, on joint Marie Bénita au 514 493-8278.

Bénévoles recherchés

Le Service d’aide communautaire (SAC) Anjou est un organisme qui aide les familles et les personnes à faible revenu de l’arrondissement d’Anjou depuis près de 40 ans.

Afin de compléter son équipe de transport, l’organisme est à la recherche d’un bénévole disponible le mercredi matin pour accompagner leur chauffeur à la cueillette de denrées alimentaires à Moisson Montréal.

Pour information, on compose le 514 354-4299.

Sorties

L’association «Au fil du temps d’Anjou» organise diverses sorties. Du 24 au 30 juillet, escapade à la découverte du Labrador et de l’archipel de Mingan.

Du 6 au 11 août, voyage à Atlantic City, comprenant cinq nuits au Bally’s, coupons repas et bonis.

Pour information, on communique avec Lucie au 514 355-0603.

Bénévolat

La Société d’horticulture, d’écologie et de vivaces d’Anjou (SHÉVA) doit remplacer les bordures de ses jardins de vivaces.

L’organisme est à la recherche de bons cogneurs de clous et de scieurs de bois pour effectuer les travaux.

Les personnes intéressées peuvent laisser leurs disponibilités et coordonnées sur la boîte vocale de la SHÉVA au 514 990-4391 ou par courriel à sheva.anjou@gmail.com.

Concert de harpe

L’école de harpe Marie-Josée Laprise présentera son concert 25e anniversaire le 4 juin prochain, à 15h, à l’église Jean XXIII (7101, de l’Alsace).

Ce concert de harpe celtique et de grande harpe mettra en vedette les élèves de l’école de tous âges et de tous niveaux. Les gens auront l’occasion d’entendre un répertoire varié et un grand ensemble composé de 18 harpes, ainsi que Valérie Milot, artiste invitée.

Les billets sont en vente au coût de 15 $ par adulte. Pour se les procurer, on compose le 514 642-7555.

«Sur les traces d’Anjou»

Dans le cadre des festivités du 375e de Montréal, Opération surveillance Anjou (OSA) travaille à mettre en valeur la vitalité de l’arrondissement d’Anjou par le biais d’un grand festival baptisé «Sur les traces d’Anjou», qui aura lieu le 23 août, à la place du citoyen devant la mairie de l’arrondissement.

Vous avez des activités prévues prochainement qui permettront de mettre en valeur le quartier? Des bénévoles d’OSA se rendront sur place pour immortaliser le moment. Les organismes peuvent également faire parvenir leurs photographies à surlestracesdanjou@osa.qc.ca.

Pour information, on communique avec Vanessa Thermogène, chargée de projet, au 514 493-8216.

Le cercle amitié Anjou

Pour les 50 ans et plus: les activités sont maintenant terminées pour la saison estivale. Elles reprendront le 5 septembre. Les cours de danse en ligne reprendront le 12 septembre au Centre Roger Rousseau à 9h et 10h. Carte de membre à 5,00$. Information : Jean 450 651-6285. Micheline organise des sorties – Informations: 514 727-3531.