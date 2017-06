Agenda Anjou, semaine du 5 juin

Recrutement

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal est à la recherche de bénévoles qui souhaitent vivre une expérience enrichissante avec la clientèle de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Critères : être âgé de 18 ans et plus et disponible quatre heures par semaine pour au moins 100 heures. Formation offerte. Pour information ou soumettre votre candidature: benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 514 252-3865, # option 1.

Bénévoles recherchés

Le Service d’aide communautaire (SAC) Anjou est un organisme qui aide les familles et les personnes à faible revenu de l’arrondissement d’Anjou depuis près de 40 ans.

Afin de compléter son équipe de transport, l’organisme est à la recherche d’un bénévole disponible le mercredi matin pour accompagner leur chauffeur à la cueillette de denrées alimentaires à Moisson Montréal.

Pour information, on compose le 514 354-4299.

Carrefour des femmes d’Anjou

Trois activités se tiendront au Carrefour des femmes d’Anjou dans les prochains jours.

«Bouge avant que ça rouille» le lundi 12 juin, à 13h30. Un «Brunch d’actualité» le jeudi 15 juin, à 9h30, ainsi que jasette en anglais, toujours le 15 juin, mais cette fois à 13h.

Pour s’inscrire aux activités, on compose le 514 351-7974. Une halte-garderie est disponible gratuitement lors des activités. Il faut toutefois aviser l’éducatrice 48h à l’avance.

CHORRA

Le Centre humanitaire d’organisation de ressources et de référence d’Anjou (CHORRA) organise une rencontre-échange sur le thème de la place de la femme immigrante dans la société québécoise le vendredi 9 juin, de 19h à 21h, au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau).

Un léger goûter sera servi au cours de la soirée. Pour participer, on joint Marie Bénita au 514 493-8278.

Bénévolat

La Société d’horticulture, d’écologie et de vivaces d’Anjou (SHÉVA) doit remplacer les bordures de ses jardins de vivaces.

L’organisme est à la recherche de bons cogneurs de clous et de scieurs de bois pour effectuer les travaux.

Les personnes intéressées peuvent laisser leurs disponibilités et coordonnées sur la boîte vocale de la SHÉVA au 514 990-4391 ou par courriel à sheva.anjou@gmail.com.

Sorties

L’association «Au fil du temps d’Anjou» organise diverses sorties. Du 24 au 30 juillet, escapade à la découverte du Labrador et de l’archipel de Mingan.

Du 6 au 11 août, voyage à Atlantic City, comprenant cinq nuits au Bally’s, coupons repas et bonis.

Pour information, on communique avec Lucie au 514 355-0603.

«Sur les traces d’Anjou»

Dans le cadre des festivités du 375e de Montréal, Opération surveillance Anjou (OSA) travaille à mettre en valeur la vitalité de l’arrondissement d’Anjou par le biais d’un grand festival baptisé «Sur les traces d’Anjou», qui aura lieu le 23 août, à la place du citoyen devant la mairie de l’arrondissement.

Vous avez des activités prévues prochainement qui permettront de mettre en valeur le quartier? Des bénévoles d’OSA se rendront sur place pour immortaliser le moment. Les organismes peuvent également faire parvenir leurs photographies à surlestracesdanjou@osa.qc.ca.

Pour information, on communique avec Vanessa Thermogène, chargée de projet, au 514 493-8216.

Le cercle amitié Anjou

Pour les 50 ans et plus: les activités sont maintenant terminées pour la saison estivale. Elles reprendront le 5 septembre. Les cours de danse en ligne reprendront le 12 septembre au Centre Roger Rousseau à 9h et 10h. Carte de membre à 5,00$. Information : Jean 450 651-6285. Micheline organise des sorties – Informations: 514 727-3531.