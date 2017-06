Agenda de Mercier, semaine du 5 juin

Recrutement

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal est à la recherche de bénévoles qui souhaitent vivre une expérience enrichissante avec la clientèle de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Critères : être âgé de 18 ans et plus et disponible quatre heures par semaine pour au moins 100 heures. Formation offerte. Pour information ou soumettre votre candidature: benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 514 252-3865, # option 1.

Fête des familles

La Fête des familles de Mercier-Ouest se tiendra le samedi 10 juin, de 11h à 16h, au parc Saint-Donat.

Bazar du réemploi, spectacles, maquillage, pataugeoire, bibliotente, bar à eau, kiosques communautaires, manèges et jeux gonflables agrémenteront cette journée.

En cas de forte pluie, la fête pourrait être annulée. Les citoyens peuvent consulter le message qui sera enregistré le matin de l’événement au 514 251-0303.

BBQ de la Fête des pères

La Maison des familles de Mercier-Est organise un barbecue et des olympiades pour les papas et leurs enfants le vendredi 16 juin, de 17h à 20h, au 700, rue Georges-Bizet.

Les participants n’ont qu’à apporter leur viande à griller. Boissons et salades sont fournies. Il est important de s’inscrire préalablement en composant le 514 354-6044.

Club de marche

Le club de marche du Comité de surveillance Louis-Riel recrute. Les marcheurs se donnent rendez-vous tous les jeudis matin, à compter de 10h, au chalet du parc Félix-Leclerc pour découvrir et admirer les beautés cachées du parc du Boisé – Jean-Milot ainsi que les attraits du quartier Louis-Riel.

D’une durée d’environ une heure, cette activité est gratuite. Pour information ou inscription, on compose le 514 899-0642.

Vente de garage

Dans le cadre de l’épluchette de blé d’Inde annuelle du comité social Notre-Dame-des-Victoires, il y aura une grande vente de garage le 26 août, de 11h à 18h, sur la rue Boileau à l’angle de la rue Lacordaire.

Les personnes intéressées peuvent louer une table et deux chaises au coût de 25 $.

Toute la journée, la rue Lacordaire sera animée au son de la musique de Suzanne Fréchette et sur place les gens pourront se procurer hot-dogs, blés d’Inde, breuvage, etc,

Pour information, on compose le 514 257-6355.

Escale Famille le Triolet

Les gens sont invités à assister à l’assemblée générale annuelle de l’Escale Famille le Triolet le jeudi 15 juin, de 10h à 12h, au 3100, rue Arcand.

Une halte-garderie est offerte pour les parents qui prennent part à l’assemblée.

De plus, l’organisme tournera une page d’histoire après 24 ans de présence au CRC Saint-Donat. Pour l’occasion, une petite célébration sera tenue pour souligner le déménagement. Les gens sont priés de confirmer leur présence avant le 6 juin en composant le 514 252-0289.

Chez-Nous de Mercier-Est

Le Chez-Nous de Mercier-Est tiendra son assemblée générale annuelle le jeudi 15 juin, de 9h30 à 12h, au 7958, rue Hochelaga.

Cette année, trois postes d’administrateur sont en élection. Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent remplir et remettre le formulaire à cet effet disponible au secrétariat du Chez-Nous au plus tard le jeudi 1er juin, 16h, à l’attention de Serge Généreux.

Les participants sont priés de confirmer leur présence avant le 1er juin, en composant le 514 354-5131.

Bazar de la rue Beaubien

Dans le cadre de la revitalisation de la rue Beaubien, le Comité de surveillance Louis-Riel organise un grand bazar le 17 juin, de 11h à 17h, sur la rue Beaubien au parc Félix-Leclerc.

Les citoyens peuvent louer une table et deux chaises au coût de 20 $. La location est réservée en priorité aux résidents de l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve. Pour information, on compose le 514 899-0642. En cas de pluie forte, l’activité est remise au 5 août.

Assemblée générale du SÉSAME

L’assemblée générale annuelle du SÉSAME se déroulera le lundi 19 juin, à 14h, dans les locaux de l’organisme au 8628, rue Hochelaga.

La rencontre sera précédée d’une séance d’information qui permettra aux gens de poser leurs questions sur les divers services offerts par le SÉSAME ou encore de soumettre leurs idées.

Les participants pourront prendre connaissance du rapport annuel de l’organisme et des élections au conseil d’administration auront lieu.

Pour information, on compose le 514 493-7656.