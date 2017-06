Agenda d’Anjou, semaine du 27 juin

Activités pour les femmes au CHORRA

Le CHORRA organise une rencontre-causerie pour les femmes le 8 juillet, de 18h à 21h, au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau).

Plusieurs sujets à débattre sont au menu. Un léger goûter sera servi aux participantes.

Pour s’inscrire, on joint Marie Bénita au 514 493-8278.

Cinéma à la belle étoile

Tout l’été, jusqu’au 10 août, les Angevins peuvent assister à des représentations cinématographiques en plein air gratuitement.

Les activités se déroulent tous les dimanches (parc de Talcy), lundis (parc du Bocage), mardis (parc de Verdelles) et jeudis (parc Lucie-Bruneau) en soirée. Il est recommandé aux gens d’apporter leur chaise.

Pour la semaine du 9 au 13 juillet, le film présenté est «Les Trolls».

Du 16 au 20 juillet, «Ballerina». Du 23 au 27 juillet, «Bébé Boss». Du 30 juillet au 3 août, «Ça sent la coupe» (ados). Du 6 au 10 août, film surprise à déterminer.

Fête de quartier

Une grande fête de quartier est organisée le mercredi 12 juillet, à compter de 17h, au parc des Roseraies.

Amuseurs de foule, ateliers de maquillage et des structures gonflables sont sur sur place pour amuser jeunes et moins jeunes. Les participants sont invités à pique-niquer ou encore à profiter des hot-dogs gratuits.

À 18h, «Bouge», un spectacle de cirque, théâtre physique et jeu clownesque tout en un.

À 19h, spectacle de musique country de la chanteuse Guylaine Tanguay.

À 20h, «La Pinacothèque» et son concept unique de transformation extrême en mettront plein la vue. En un temps record, les participants entrent dans l’autobus spécialement aménagé pour en ressortir au bout de cinq minutes coiffés et maquillés de façon spectaculaire et disjonctée.

À noter qu’en cas pluie, il est possible que les spectacles soient annulés.

Heure du conte en pyjama

Les mardis soir, jusqu’au 8 août, les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents sont invités à participer à l’activité l’Heure du conte en pyjama, à 18h45, à la salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil.

Le concept est simple. Les participants viennent écouter une histoire avant d’ensuite aller dormir.

Danse en ligne

La danse en ligne extérieure est de retour. Les personnes intéressées ont rendez-vous les mardis, de 18h à 21h, à la place des Angevins (à côté de la mairie d’arrondissement dans le parc Goncourt).

Aucune inscription n’est requise, il ne faut qu’une bonne paire de chaussures et votre énergie.

Heure du conte sur l’herbe

Les 12 et 26 juillet, les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents sont conviés à venir écouter des histoires fantastiques sur le gazon derrière la bibliothèque du Haut-Anjou sur le coup de 10h. En cas de pluie, l’activité se déroule à l’intérieur.

Journée plein air du CHORRA

Le CHORRA organise une journée plein air au centre aquatique Mont Saint-Sauveur le samedi 15 juillet.

Le départ se fera à 10h au Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau) et le retour est prévu à 17h.

Pour les enfants de moins de 5 ans le prix est de 15 $; pour les jeunes de 6 à 12 ans le coût est de 25 $; pour les jeunes de 13 ans et plus le coût est de 35 $.

Les gens sont priés de réserver leur place car elles sont limitées. Pour réservation et information, on joint Marie Bénita au 514 493-8278.

Sorties

L’association «Au fil du temps d’Anjou» organise diverses sorties. Du 24 au 30 juillet, escapade à la découverte du Labrador et de l’archipel de Mingan.

Du 6 au 11 août, voyage à Atlantic City, comprenant cinq nuits au Bally’s, coupons repas et bonis.

Pour information, on communique avec Lucie au 514 355-0603.

«Sur les traces d’Anjou»

Dans le cadre des festivités du 375e de Montréal, Opération surveillance Anjou (OSA) travaille à mettre en valeur la vitalité de l’arrondissement d’Anjou par le biais d’un grand festival baptisé «Sur les traces d’Anjou», qui aura lieu le 23 août, à la place du citoyen devant la mairie de l’arrondissement.

Vous avez des activités prévues prochainement qui permettront de mettre en valeur le quartier? Des bénévoles d’OSA se rendront sur place pour immortaliser le moment. Les organismes peuvent également faire parvenir leurs photographies à surlestracesdanjou@osa.qc.ca.

Pour information, on communique avec Vanessa Thermogène, chargée de projet, au 514 493-8216.

Recrutement

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal est à la recherche de bénévoles qui souhaitent vivre une expérience enrichissante avec la clientèle de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Critères : être âgé de 18 ans et plus et disponible quatre heures par semaine pour au moins 100 heures. Formation offerte. Pour information ou soumettre votre candidature: benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 514 252-3865, # option 1.

Bénévoles recherchés

Le Service d’aide communautaire (SAC) Anjou est un organisme qui aide les familles et les personnes à faible revenu de l’arrondissement d’Anjou depuis près de 40 ans.

Afin de compléter son équipe de transport, l’organisme est à la recherche d’un bénévole disponible le mercredi matin pour accompagner leur chauffeur à la cueillette de denrées alimentaires à Moisson Montréal.

Pour information, on compose le 514 354-4299.

Le cercle amitié Anjou

Pour les 50 ans et plus: les activités sont maintenant terminées pour la saison estivale. Elles reprendront le 5 septembre. Les cours de danse en ligne reprendront le 12 septembre au Centre Roger Rousseau à 9h et 10h. Carte de membre à 5,00$. Information : Jean 450 651-6285. Micheline organise des sorties – Informations: 514 727-3531.