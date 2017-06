Agenda de Mercier, semaine du 27 juin

Animation au parc Félix-Leclerc

Le Comité de surveillance Louis-Riel offre aux citoyens de nombreuses activités au parc Félix-Leclerc.

Du mercredi au samedi, jusqu’au 12 août, une programmation sportive attend les participants. Les mercredis et jeudis, circuit parents-enfants à 16h30. Les mercredis et vendredis, à 9h, yoga dans le parc.

Du mercredi au vendredi, à 12h, «midis zen». Du mercredi au vendredi, «aînés en santé» à partir de 14h.

Les samedis, «entraînement HIIT» à 10h, et yoga à deux à 12h.

Toutes les activités sont gratuites. Pour s’inscrire, on compose le 514 899-0642.

Fête estivale au parc Thomas-Chapais

Une grande fête estivale est organisée par l’Antre-Jeunes de Mercier-Est et ses partenaires le vendredi 7 juillet, de 16h à 20h, au parc Thomas-Chapais (quadrilatère de la rue des Ormeaux, du boulevard Pierre-Bernard, de l’avenue Éric et de la rue de Grosbois).

Les résidents du quartier sont invités à y prendre part en grand nombre. Hot-dogs gratuits, animation musicale, atelier de maquillage pour enfants, rallye, quizz, activités sportives sont notamment au programme.

Des organismes du quartier seront présents avec des kiosques pour informer les gens sur les divers services qu’ils offrent.

En cas de pluie, l’événement sera reporté au vendredi 14 juillet. Pour information, on communique avec l’Antre-Jeunes au 514 493-0557.

Cet été, c’est tout un cirque

L’arrondissement de MHM et L’école et les arts présentent un été tout en cirque. Pour cette seconde édition, une expérience follement vertigineuse de trapèze volant avec le Cirque Carpe Diem attend les participants au parc de la promenade Bellerive. Et c’est gratuit pour toute la famille. Les enfants doivent être âgés de six ans.

Les activités se déroulent du 7 au 16 juillet. À 14h30 et 19h30, prestation du Cirque Carpe Diem; de 15h à 19h, essais de trapèze volant.

Les activités sont annulées en cas de pluie. Pour information, on compose le 514 493-1967.

Vente de garage

Dans le cadre de l’épluchette de blé d’Inde annuelle du comité social Notre-Dame-des-Victoires, il y aura une grande vente de garage le 26 août, de 11h à 18h, sur la rue Boileau à l’angle de la rue Lacordaire.

Les personnes intéressées peuvent louer une table et deux chaises au coût de 25 $.

Toute la journée, la rue Lacordaire sera animée au son de la musique de Suzanne Fréchette et sur place les gens pourront se procurer hot-dogs, blés d’Inde, breuvage, etc.

Pour information, on compose le 514 257-6355.

Recrutement

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal est à la recherche de bénévoles qui souhaitent vivre une expérience enrichissante avec la clientèle de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Critères : être âgé de 18 ans et plus et disponible quatre heures par semaine pour au moins 100 heures. Formation offerte. Pour information ou soumettre votre candidature: benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 514 252-3865, # option 1.

Club de marche

Le club de marche du Comité de surveillance Louis-Riel recrute. Les marcheurs se donnent rendez-vous tous les jeudis matin, à compter de 10h, au chalet du parc Félix-Leclerc pour découvrir et admirer les beautés cachées du parc du Boisé – Jean-Milot ainsi que les attraits du quartier Louis-Riel.

D’une durée d’environ une heure, cette activité est gratuite. Pour information ou inscription, on compose le 514 899-0642.