Agenda de Mercier, semaine du 10 juillet

Taï-chi

Le Centre 50+ Anjou – Louis-Riel invite les personnes de 50 ans et plus à participer à deux séances gratuites de taï-chi les 13 et 20 juillet, à 13h45, au complexe Magnus Poirier (6825, rue Sherbrooke, 2e étage).

Urgent besoin de chauffeurs

Le centre d’entraide Le Rameau d’Olivier, un organismes communautaire qui a comme mission de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, est à la recherche de bénévoles pour son service d’accompagnement-transport aux rendez-vous médicaux.

Les frais de kilométrage sont remboursés. Pour de plus amples renseignements, on joint Danielle Tourigny au 514 254-6035.

Pique-nique

La Maison des familles de Mercier-Est organise un pique-nique en compagnie de «Grelotte» le 21 juillet, de 10h à 13h.

Le départ est prévu à 9h30 de la maison des familles (700, rue Georges-Bizet) et l’arrivée à la bibliothèque Mercier à 10h.

Les participants pourront rencontrer «Grelotte», écouter l’une de ses nombreuses histoires et pique-niquer en sa compagnie au parc Liébert. L’activité est gratuite, mais les gens doivent apporter leur lunch.

Pour information et inscription, on compose le 514 354-6044.

À la découverte du Boisé – Jean-Milot

Encore cette année, jusqu’au 19 août, le Comité de surveillance Louis-Riel propose des activités natures, éducatives et gratuites au parc Boisé – Jean-Milot.

Club d’entomologie tous les samedis, de 13h à 15h, randonnées sur la biodiversité au boisé tous les samedis, de 15h30 à 17h.

Observation des oiseaux les samedis 8 juillet et 5 août, de 10h à 11h30, et les jumelles sont fournies.

Pour information, inscription, réservation, on contacte Vincent ou Nam au 514 899-0642 (du mardi au samedi, entre 9h et 17h). Il n’y a pas de nombre minimal de participants.

Vente de garage

Dans le cadre de l’épluchette de blé d’Inde annuelle du comité social Notre-Dame-des-Victoires, il y aura une grande vente de garage le 26 août, de 11h à 18h, sur la rue Boileau à l’angle de la rue Lacordaire.

Les personnes intéressées peuvent louer une table et deux chaises au coût de 25 $.

Toute la journée, la rue Lacordaire sera animée au son de la musique de Suzanne Fréchette et sur place les gens pourront se procurer hot-dogs, blés d’Inde, breuvage, etc,

Pour information, on compose le 514 257-6355.

Fruits et légumes

Le SÉSAME, organisme communautaire de Mercier-Est, offre toute l’année ses boîtes économiques de fruits et légumes.

Les gens peuvent économiser de 25 à 40 %. Le service est offert à tous, peu importe le quartier ou le revenu.

Pour tous les détails, on compose le 514 493-7656.

Recrutement

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal est à la recherche de bénévoles qui souhaitent vivre une expérience enrichissante avec la clientèle de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Critères : être âgé de 18 ans et plus et disponible quatre heures par semaine pour au moins 100 heures. Formation offerte. Pour information ou soumettre votre candidature: benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 514 252-3865, # option 1.

Club de marche

Le club de marche du Comité de surveillance Louis-Riel recrute. Les marcheurs se donnent rendez-vous tous les jeudis matin, à compter de 10h, au chalet du parc Félix-Leclerc pour découvrir et admirer les beautés cachées du parc du Boisé – Jean-Milot ainsi que les attraits du quartier Louis-Riel.

D’une durée d’environ une heure, cette activité est gratuite. Pour information ou inscription, on compose le 514 899-0642.